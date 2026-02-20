Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu se plasirale u finale WTA turnira u Dubaiju, poražene su od Dabrovski i Stefani.
ŠTETA! Krunić bez finala u Dubaiju
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspela da se plasiraju u finale WTA turnira u Dubaiju u dubl konkurenciji, pošto su u polufinalu poražene od Kanađanke Gabrijele Dabrovski i Luize Stefani iz Brazila rezultatom 4:6, 6:2, 10:6 posle sat i 31 minut igre.
Krunić i Danilina su prvi set osvojile posle brejka u trećem gemu.
Kanadska i brazilska teniserka su zatim bile bolje u naredna dva seta i tako posle preokreta došle do pobede i plasmana u finale.
Dabrovski i Stefani će u finalu igrati protiv pobednica duela Laura Zigmund/Vera Zvonareva - Žaklin Kristijan/Elena Gabrijela Ruse.
