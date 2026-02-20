Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspela da se plasiraju u finale WTA turnira u Dubaiju u dubl konkurenciji, pošto su u polufinalu poražene od Kanađanke Gabrijele Dabrovski i Luize Stefani iz Brazila rezultatom 4:6, 6:2, 10:6 posle sat i 31 minut igre.