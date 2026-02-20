Slušaj vest

U komentaru koji je ekskluzivno za Kurir iz Dohe pripremio najčuveniji italijanski teniski komentator Ubaldo Skanjagata, vlasnik platforme “Ubitennis” – ističe se da “Siner sinoć nije bio – prepoznatljiv!”

“Veoma sam iznenađen rezultatom ovog meča. Činjenica je da je Menšik igrao izuzetno dobro, naročito na njegov servis – uz skoro 83% realizacije prvog početnog udarca, i često brzine preko 200 km/h – ali ovaj Janik nije onaj koga poznajemo. Prošle i pretprošle godine je izgubio samo 6 mečeva, od kojih samo 2 na betonu u 2025., a evo – već u februaru beleži svoj drugi poraz ove godine posle poraza od Novaka u Melburnu. Videli smo Sinera koji nije bio u stanju da preuzme inicijativu, i umesto da je on taj koji protivnika potiskuje van terena sa osnovne linije – često je gubio poene iz razmena iz njemu omiljenog bekhenda”, ističe popularni Ubi, i dodaje:

“Menšik je odigravao odlične bekhend paralele uz liniju, dok je Siner ulazio u greške birajući pogrešne udarce u datim okolnostima, kao što je bio drop-šot pri 4:3 u taj-brejku prvog seta, izgubivši naredna 3 poena i set. Osvajanjem drugog seta 6:2 dao nam je nadu da će tako nastaviti i u trećem do konačne pobede, ali je odmah na početku odlučujućeg seta pretrpeo brejk na svoj servis. Doduše, imao je odmah brejk-loptu u narednom gemu za ri-brejk, ali je nije konvertovao!”

Ubaldo Skanjagata Ubitennis za Kurir iz Dohe – Siner je bio neprepoznatljiv! Izvor: Kurir sport

“Bojim se da su Janiku još uvek u glavi onih 16 brejk-lopti koje nije iskoristio protiv Novaka Đokovića u polufinalu Melburna. Da budemo jasni – Novak je odlično odigrao na barem polovinu njih, ali je za drugu polovinu odgovoran isključivo Siner, i to je ono što ga možda još uvek kopka. Mislim da će se od ovoga oporaviti – verovatno pre za Majami nego za Indijan Vels, turnir na kome takođe u prošlosti nije igrao svoj najbolji tenis. I pored svega ovoga, ne smatram da bismo trebali previše da se brinemo o Sineru – a to isto nam i on prenosi”, dodaje italijanski stručnjak, i zaključuje uz srdačne pozdrave čitaocima Kurira iz Done:

“Siner će, jednostavno, morati da igra mnogo bolje da bi došao u poziciju da ugrozi Alkaraza na mestu broj 1, što posle ovog poraza znači – ne pre kraja dela sezone na evropskoj šljaci!”

Dakle, i vodeći Italijanski teniski komentatori vide “pukotinu” u sistemu Sinerove igre, a samim time i sklonost ka posrnuću u mentalnom smislu u momentima kada biva izazvan. Činjenica je da je poraz od Đokovića – evidentno za njega veoma neočekivan – predstavljao veliki potres za njegovo samopouzdanje, i da će Kejhil i Vanoci morati da ponovo “pokupe i preslože” brojne kockice kako bi se njihov pulen vratio na šampionski put i ostvario stabilnost koja je u protekle 2 sezone bila na zaista impozantnom nivou.

U tenisu se dešavalo da se neki igrači nikada ne oporave od takvih poraza (na primer, Džo Vilfrid Conga kao svežiji primer) – pa će biti veoma interesantno videti kako će se sa ovim izazovom nositi četvorostruki Grend Slem šampion sa Apenina u narednim mesecima, a možda i do kraja ove sezone.

(Vuk Brajović)