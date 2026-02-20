Slušaj vest

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se večeras u finale turnira u Dohi, pošto je posle dva seta pobedio Rusa Andreja Rubljova 7:6(3), 6:4.

On je pobedio 14. igrača na ATP listi posle dva sata i tri minuta.

Karlos Alkaraz, treće kolo Australijan opena protiv Mutea Foto: JOEL CARRETT/AAP, Lukas Coch/AAP

Španac je pet puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio četiri brejka.

U finalu, Alkaras će igrati protiv boljeg iz duela Fins - Menšik.

