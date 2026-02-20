Španac Karlos Alkaras plasirao se u finale ATP turnira, serija 500, u Dohi pobedom nad Andrejom Rubljovim u dva seta - 7:6, 6:4.
KARLITOS SKINUO KRUNU RUBLJOVU: Alkaras u finalu turnira u Dohi
Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se večeras u finale turnira u Dohi, pošto je posle dva seta pobedio Rusa Andreja Rubljova 7:6(3), 6:4.
On je pobedio 14. igrača na ATP listi posle dva sata i tri minuta.
Karlos Alkaraz, treće kolo Australijan opena protiv Mutea Foto: JOEL CARRETT/AAP, Lukas Coch/AAP
Španac je pet puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio četiri brejka.
U finalu, Alkaras će igrati protiv boljeg iz duela Fins - Menšik.
