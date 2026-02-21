Kecmanović je gostovao u podkastu "Nothin’ Major", koji vode bivši američki teniseri Džon Izner, Sem Kveri, Džek Sok i Stiv Džonson, gde je govorio o odnosu sa Novakom.

- Novak i ja imamo normalan odnos. Nismo najbolji prijatelji kao što je on sa Viktorom ili Jankom, što je i logično jer su odrasli zajedno. Ali uvek smo u dobrim odnosima, pričamo na turnirima, prijateljski smo nastrojeni - rekao je Kecmanović.