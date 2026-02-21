Poznati srpski teniser otkriva istinu o svom odnosu sa Novakom Đokovićem. Saznajte zašto nisu prijatelji.
sve je jasno
ČUVENI SRPSKI TENISER PRIZNAO! Nije prijatelj sa Novakom Đokovićem, a ovo je istina o njihovom odnosu!
Slušaj vest
Srpski teniser Miomir Kecmanović progovorio je o svom kolegi Novaku Đokoviću.
Kecmanović je gostovao u podkastu "Nothin’ Major", koji vode bivši američki teniseri Džon Izner, Sem Kveri, Džek Sok i Stiv Džonson, gde je govorio o odnosu sa Novakom.
Miomir Kecmanović Foto: Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia, Andrew Patron/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
Vidi galeriju
- Novak i ja imamo normalan odnos. Nismo najbolji prijatelji kao što je on sa Viktorom ili Jankom, što je i logično jer su odrasli zajedno. Ali uvek smo u dobrim odnosima, pričamo na turnirima, prijateljski smo nastrojeni - rekao je Kecmanović.
Najbolji plasman u karijeri Miomira Kecmanovića je 27. mesto na ATP listi, dok se trenutno nalazi na 84. poziciji svetskog poretka.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši