Američka teniserka Džesika Pegula osvojila je titulu na turniru u Dubaiju, pošto je u finalu pobedila devetu teniserku sveta Ukrajinku Elenu Svitolinu posle dva seta, 6:2, 6:4.

Ona je četiri puta oduzela servis protivnici, koja je napravila jedan brejk.

Pegula je osvojila 10. titulu u karijeri, a četvrtu iz serije 1.000.

Postala je treća Amerikanka koja je trijumfovala na turniru u Dubaiju, posle Lindzi Devenport i Venus Vilijams.

(Beta)

