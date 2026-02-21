Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je titulu na turniru u Dohi, pošto je u finalu pobedio 40. igrača sveta Francuza Artura Fisa posle dva seta, 6:2, 6:1.
ALKARAZ MUNJEVITO DO TITULE U DOHI: Španac preslišao Artura Fisa za novi trofej u karijeri
Prvi teniser sveta pobedio je posle 50 minuta i ostvario 12. uzastopnu pobedu.
On je pet puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.
Alkaraz je pre 20 dana postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni grend slem, trijumfom na Australijan openu.
Alkaras sada ima 26 ATP titula, od kojih su devet iz serije 500, među kojima je turnir u Dohi.
(Beta)
