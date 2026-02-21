Slušaj vest

Prvi teniser sveta pobedio je posle 50 minuta i ostvario 12. uzastopnu pobedu.

On je pet puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.

Alkaraz je pre 20 dana postao najmlađi teniser u istoriji koji je kompletirao karijerni grend slem, trijumfom na Australijan openu.

Alkaras sada ima 26 ATP titula, od kojih su devet iz serije 500, među kojima je turnir u Dohi.

(Beta)

