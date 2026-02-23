Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je treće mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković je treći sa 5.280 bodova.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras koji je posle titule u Dohi uvećao prednost i ima 13.550 bodova. Drugo mesto zadržao je Italijan Janik Siner koji ima 10.440 bodova.

Među prvih 10 bilo je promena, pošto je Amerikanac Tejlor Fric preuzeo sedmo mesto od Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima, koji je pao na osmo mesto.

Od srpskih tenisera Miomir Kecmanović pokvario je plasman za jednu poziciju i sada je 84. sa 685 bodova, a Hamad Međedović pao je za pet pozicija na 102. sa 565 bodova.

Dušan Lajović napredovao je za 13. mesta na 116. sa 541 bodom, dok je Laslo Đere pao za četiri pozicije na 118. sa 538 bodova.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 13.550

2. Janik Siner (Italija) 10.400

3. Novak Đoković (Srbija) 5.280

4. Aleksandar Zverev (Nemačka) 4.555

5. Lorenco Muzeti (Italija) 4.405

6. Aleks de Minor (Australija) 4.235

7. Tejlor Fric (SAD) 4.220

8. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 4.080

9. Ben Šelton (SAD) 4.050

10. Aleksandar Bublik (Kazahstan) 3.405

Beta