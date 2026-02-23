Slušaj vest

Tek pošto je proveo nekoliko minuta u Ejvijejšn Centru, već je ceo teniski kompleks u Dubaiju znao da se "kralj vratio"!

Rodžer Federer je došao da prati meč svog velikog prijatelja i nekadašnjeg kolege iz Dejvis Kup reprezentacije Švajcarske Stena Vavrinke, koji poslednji put nastupa na ovom turniru u 2026.

Slavni Švajcarac odigrao taj-brejk sa Kasperom Rudom Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

U obližnjem hotelu Kriksajd sačekao ga je lično direktor turnira Salah Tahlak, a uz Rodžera je bio i njegov otac Robert - vidno obradovan pažnjom koju je sin dobio i ovom prilikom.

"Uživali smo sinoć na večeri sa Stenom, prepričavali razne zgode iz prošlosti", moglo se čuti iz razgovora Federera sa Tahlakom.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 2.23.27 PM.jpeg
Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

Kao što i dolikuje, na centralni teren Federer je uveden kroz VIP Madžilis Salu, pa je prolazak kroz "aleju šampiona" do nje bio prilika da ga - posle Melburna - obožavaoci uslikaju i u Dubaiju!

Da li će osvajač 20 Grend Slem titula biti "talija" svom prijatelju - ili će ga danas uz suparnika Libanca Hasana "ispratiti" iz Dubaija - znaće se za nešto više od sat vremena...

Kurir sport / Vuk Brajović

