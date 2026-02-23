Tenis
SUSPENDOVANE DVE SRPSKE TENISERKE! Skandal uzdrmao "beli" sport - uradile su nešto što nisu smele nikako, evo zbog čega su izbačene iz tenisa!
Agencija za zaštitu integriteta tenisa (ITIA) saopštila je da je troje tenisera privremeno udaljeno iz sporta zbog sumnje na kršenje anti korupcijskog programa, a među suspendovanima su i dve igračice iz Srbije.
Pod merama su se našle Draginja Vuković i Mila Mašić, dok je sankcionisan i ruski teniser Mark Kaufman. Za sada nije precizirano koliko će suspenzije trajati.
Vukovićeva, koja trenutno zauzima 557. poziciju na WTA listi, pod suspenzijom je od 17. decembra prošle godine i odlučila je da ne ulaže žalbu na odluku ITIA.
Mila, 28-godišnja teniserka koja se nalazi na 917. mestu WTA rang-liste, suspendovana je 24. decembra. Ona je pokušala da ospori odluku žalbom, ali je njen zahtev odbijen, pa zabrana ostaje na snazi do daljeg.
