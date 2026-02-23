Slušaj vest

Agencija za zaštitu integriteta tenisa (ITIA) saopštila je da je troje tenisera privremeno udaljeno iz sporta zbog sumnje na kršenje anti korupcijskog programa, a među suspendovanima su i dve igračice iz Srbije.

Pod merama su se našle Draginja Vuković i Mila Mašić, dok je sankcionisan i ruski teniser Mark Kaufman. Za sada nije precizirano koliko će suspenzije trajati.

Vukovićeva, koja trenutno zauzima 557. poziciju na WTA listi, pod suspenzijom je od 17. decembra prošle godine i odlučila je da ne ulaže žalbu na odluku ITIA.

Mila, 28-godišnja teniserka koja se nalazi na 917. mestu WTA rang-liste, suspendovana je 24. decembra. Ona je pokušala da ospori odluku žalbom, ali je njen zahtev odbijen, pa zabrana ostaje na snazi do daljeg.