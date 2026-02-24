Slušaj vest

U svakom turniru na kome je učestvovao ove godine trostruki Grend Slem šampion je prolazio prvo kolo, a onda – usled neminovnosti teškog žreba zbog njegovog trenutnog ranga – mučio neke od največih aktuelnih asova – Frica, Ože-Alijasima, De Minora. Danas u Dubaiju je četrdesetogodišnji Švajcarac opravdao ulogu veterana-favorita protiv Benjamina Hasana u pobedi od 7:5 6.3, bodren od strane teniskog saborca Rodžera Federera iz lože – što je još više ulepšalo spektakl na Centralnom terenu u Dubaiju.

Pre početka konferencije za medije – prisustvovali smo toplim pozdravima Vavrinke i porodice Federer, iz kojih se vidi pravo prijateljstvo i podrška za sve sjajno što Sten i dalje čini na teniskim terenima širom sveta.

Upitan zbog čega ova godina mora biti poslednja – iako u njoj svi uživaju u njegovoj igri i odličnim rezultatima, “Sten D’Men” skromno odgovara: “Tačno je, uživam u svojoj igri – i to sa puno strasti, ali sve lepe stvari imaju i kraj. Zaista sam srećan zbog nivoa tenisa koji pružam u 40. godini – uskoro 41. - ali telo diktira svoja ograničenja i zaista nije više tako lako ići iz meča u meč, iz turnira u turnir. Ne zaboravite – ovo je tek početak sezone, i pored toga što zaista uživam u igri i izuzetnoj podršci koju osećam od publike – treba biti i realan u pogledu drugih stvari”, odgovara na prvo pitanje Kurira Vavrinka.

Na prisustvo Federera na njegovom meču, Vavrinka kaže: “Naravno, to je nešto posebno i za mene kao I za svakog gledaoca. Rodžer je legenda ovog sporta, imamo toliko puno sjajniih sećanja sa brojnih turnira i timskih takmičenja. Najavio je svoj dolazak, ali to uvek stavlja dodatni pritisak na one koje posmatra – pa i mene!”

Vavrinka se na konferenciji za medije pojavio u majci njegovog sponzora sa siluetom njegovog ikoničnog bekhenda – pa je medije interesovalo da li je to takođe deo “scenarija oproštajne sezone”?

“Da, ovo je novitet iz naše dugogodišnje saradnje – i zahvalan sam im što su uz mene do samog kraja. Uvek su se trudili da naprave neke posebne artikle za mene”, kaže Vavrinka, I deli smeh sa medijima na spomen čuvenog (po ružnoći) “kockastog šorca” sa Rolan Garosa 2015.

Upitan da prokomentariše najsvežija zbivanja sa turneje na vrhu – nepobedivog Alkaraza, posrnulog Sinera – Vavrinka odgovara: “Ne gledam na te stvari na način koji je karakterističan za medije, jer Siner je ipak izgubio samo 2 meča – i to jedan u polufinalu Slema. Obojica se izdvajaju od ostalih igrača, i iako je Karlos trenutno “u zaletu” – svaki naredni meč koji njih dvojica budu igrali će biti izuzetan i prilika da se njihova dominacija dodatno pojača kroz međusobnu ravnotežu”, ističe Sten.

A za poslednje pitanje Vavrinki danas – još jedno od Kurira: šta je osećao gledajući Novaka Đokovića u Melburnu, a pogotovo nastupe u polufinalu i finalu?

“Novak je moj veliki prijatelj već toliko dugo, i drago mi je da svoju ljubav za tenisom mogu da potvrdim gledajući njegove mečeve i dalje. Impresioniran sam time kako je uspeo da pronađe put do onog što toliko žarko želi već poslednje 2 godine, ali nikad ne treba zaboraviti to da je Novak zbog toga najbolji svih vremena. Koliko je on u stanju da I dalje radi na unapređenju svoje igre u proteklih 15-20 godina me i dalje oduševljava, i svakako je i ovaj Australijan Open učinio posebnim za praćenje”, zaključuje sjajni as.