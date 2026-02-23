Slušaj vest

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Santijagu, pošto je večeras u prvom kolu izgubio od 81. igrača sveta Nemca Janika Hanfmana posle dva seta, 0:6, 3:6.

Dušan Lajović Foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia, AP, JOSEP LAGO / AFP / Profimedia

 Meč je trajao sat i 15 minuta.

Lajović, 116. igrač sveta, uzeo je jednom servis nemačkom teniseru, dok je Hanfman osvojio pet brejkova.

Srpski teniser nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa, dok je Hanfman zabeležio pet asova.

Hanfman će u osmini finala igrati protiv 59. tenisera sveta Argentinca Kamila Uga Karabeljija.

Ne propustiteTenisKRAJ ZA SRPSKOG TENISERA! Velika borba i poraz Lajovića posle tri seta
Dušan Lajović
TenisAU, KAKVO LUDILO! Pogledajte kako je srpski teniser došao do meč lopte! Protivnik napravio neviđenu glupost, ovo se baš retko viđa
Dušan Lajović
TenisRIO DE ŽANEIRO: Dušan Lajović bez plasmana u glavni žreb turnira
profimedia-0965510517.jpg
TenisDRAMA! LAJOVIĆ UDARIO U STAKLENA VRATA, PREBACILI GA ODMAH U BOLNICU... TSS se oglasio i otkrio šta se dešava sa srpskim teniserom - vesti nisu baš najbolje!

Rod Lejver arena, Australijan open, Melburn, grend slem Izvor: Kurir