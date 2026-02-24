Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika duela prvog nosioca Aleksandra Zvereva iz Nemačke i Francuza Korantena Mutea.
SRBIN ČEKA ZVEREVA! Kecmanović izborio plasman u osminu finala turnira u Akapulku!
Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala turnira u Akapulku, pošto je prethodne noći pobedio 108. igrača sveta Australijanca Tristana Skulkejta posle dva seta, 6:2, 6:2.
Kecmanović, 84. igrač sveta, pobedio je posle 64 minuta.
On je u oba seta napravio po dva brejka, a protivnik nijednom nije uspeo da mu oduzme servis.
Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika duela prvog nosioca Aleksandra Zvereva iz Nemačke i Francuza Korantena Mutea.
