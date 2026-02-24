Slušaj vest

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger ponovo su privukli pažnju javnosti, ali ovog puta ne zbog priče o razvodu, već zbog fotografija sa zimovanja na Alpima.

Oboje su na društvenim mrežama podelili snimke i fotografije sa skijanja, što je kod mnogih izazvalo pitanje da li borave zajedno. To je postala glavna tema na njihovom fan stranicama.

Ipak, detaljnijim pogledom na objave može se primetiti da se nalaze na različitim lokacijama. Ana uživa u francuskim Alpima, sa pogledom na planinu Mont Blan, dok se Bastijan nalazi u austrijskom skijalištu Kicbil.

Iako prizori sa snežnih planina deluju idilično i pokazuju da oboje uživaju u zimskim čarima, jasno je da nisu zajedno. Za mnoge fanove to je dodatna potvrda da ih trenutno povezuju samo slična interesovanja, ali ne i zajedničko vreme.

Podsetimo, nakon devet godina braka, vest o njihovom razvodu dospela je u javnost prošle godine, a bivši supružnici navodno sve obaveze i dogovore rešavaju putem pravnih zastupnika.

