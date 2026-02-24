Slušaj vest

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger ponovo su privukli pažnju javnosti, ali ovog puta ne zbog priče o razvodu, već zbog fotografija sa zimovanja na Alpima.

Oboje su na društvenim mrežama podelili snimke i fotografije sa skijanja, što je kod mnogih izazvalo pitanje da li borave zajedno. To je postala glavna tema na njihovom fan stranicama.

Ana Ivanović na Alpima na skijanju Foto: Printscreen Instagram

Ipak, detaljnijim pogledom na objave može se primetiti da se nalaze na različitim lokacijama. Ana uživa u francuskim Alpima, sa pogledom na planinu Mont Blan, dok se Bastijan nalazi u austrijskom skijalištu Kicbil.

Iako prizori sa snežnih planina deluju idilično i pokazuju da oboje uživaju u zimskim čarima, jasno je da nisu zajedno. Za mnoge fanove to je dodatna potvrda da ih trenutno povezuju samo slična interesovanja, ali ne i zajedničko vreme.

Bastijan Švajnštajger na Alpima na skijanju Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, nakon devet godina braka, vest o njihovom razvodu dospela je u javnost prošle godine, a bivši supružnici navodno sve obaveze i dogovore rešavaju putem pravnih zastupnika.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Ana Ivanović u izazovnom izdanju Izvor: Instagram