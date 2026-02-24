Slušaj vest

U Dubaiju i širom islamskog sveta obeležava se sveti mesec Ramazan, pa je tom prilikom direktor turnira Salah Tahlak bio domaćin na tradicionalnoj “iftar” večeri dvojici posebnih teniskih asova – Stenu Vavrinki i Stefanosu Cicipasu.

Zanimljivo je da je za ovu priliku izabran Grčki restoran “Bakalis Grik Gril Taverna” na čuvenom veštačkom poluostrvu Palma – u prisustvu Cicipasovih roditelja kao “verifikatora” nivoa njima domaće kuhinje.

- Ovo je zaista posebno iskustvo, na kome smo veoma zahvalni“, rekao je trostruki Grend slem šampion i osvajač titule u Dubaiju 2016. godine. “Razmena tradicije i kultura je jedna od najlepših stvari u tenisu i putovanjima na turneji. Ovakva iskustva ostaju zauvek sa vama - dodaje Švajcarac.

Braneći šampion Dubaija se složio sa kolegom, istakavši to kao jednu od “jednu od najvećih privilegija njegove karijere”. Noseći tradicionalnu emiratsku nošnju tokom večeri, grčki teniser je rekao da mu to predstavlja gest posebne lične posvećenosti ovom turniru – sada i u pretodnim prilikama.

- Sten je imao toliko prilika da uživa u ovome u dugom nizu godina provedenih na turneji. Naravno, i ja sam relativno dugo tu, i nadam se da ću i iz ovog putovanja, kao i od igrača poput njega, naučiti što je više moguće - kurtoazan je Cicipas.

(V.B)

