Naime, sa svakim od njih koji je stao u red dužine 50 metara simpatični Rus je popričao, slikao se i potpisao sve što su mu priložili. A kao da to nije bilo dovoljno, već je medijima priredio konferenciju čiji citati će se – prepričavati…

Da li mislite da je danas, 2026. godine, lakše biti profesionalni teniser uz naprednu tehnologiju reketa, savremene metode oporavka i nova pravila o koučingu – glasilo je prvo pitanje medija?

“Ne, nije. Mislim da je svaka generacija imala svoje otežavajuće okolnosti. Neke stvari su možda danas lakše, neke teže, ali na kraju je isto. Ne može se to porediti – kao kad biste pitali da li je život bio lakši kad sam ja bio dete ili je to danas. Današnji klinci uživaju u svoj svojoj tehnologiji, ali ja sam imao prelepo detinjstvo na ulici, igrajući se sa drugom decom. Jednostavno je drugačije – i ne postoji nešto bolje ili gore”, ističe Rubljov, i nastavlja:

“Što se koučinga tiče, i ranije je postojao – ali samo nezvanično. Treneri su uvek nešto dovikivali ili govorili dok prolazite pored njih. Danas je slično; trener može da kaže nešto kratko, na par sekundi, ali ja ne mogu da odem i da vodim razgovor s njim – jer sudija to ne bi dozvolio.Dakle, to nije pravo koučovanje. Trener može da mi kaže nešto dok se brišem peškirom, ali i ranije je bilo slično – samo su tada sudije davale opomene. U suštini, ništa se nije promenilo, čak i na Grend slemovima – jer su treneri daleko, pa čak i ako pokušaju da vam nešto kažu, teško je to čuti”, objašnjava nam Rubljov.

Kako je već Rus “otišao” u svoje detinjstvo, Kurir pita – zašto je izabrao baš tenis, i koje aktivnosti iz trenutnog teniskog života vidi kao deo njegove svakodnevice kada završi sa profesionalnom karijerom?

Andrej Rubljov Foto: Kurir

“Iskreno, nemam jasan odgovor na pitanje – zašto sam izabrao tenis. Ranije sam mislio da je to zato što sam rođen za taj sport. Ali iskreno – ne znam”, kreće u odgovoro zamišljeni Rubljov.

“Roditelji su želeli da igram tenis. Kada sam probao druge sportove, poput boksa ili plivanja, uz mene često nije bilo dece mojih godina, već s utu bili samo odrasli. Tenis je bio jedino mesto gde sam dolazio- a da je tu bilo dece mojih godina. Bilo mi je zabavno i odmah sam stekao prijatelje. Moja mama je bila trener, pa je i to imalo određeni uticaj”, smeje se on. “Možda je to bila srećna kombinacija, na kraju; roditelji su želeli da ga igram, ja sam probao i svidelo mi se. Niko me nije terao, iako su možda činili nešto što bi izgledalo da je to najbolji i prirodni izbor za mene”, dodaje Andrej.

“Što se tiče budućnosti – ne znam, videćemo. Sigurno ću nešto raditi od ovog što sam započeo tokom karijere – razvijati moju Fondaciju, liniju garderobe ili slične projekte – jer sam za to čvrsto emotivno vezan”, odgovara na naše pitanje Rubljov.

Prošle nedelje ste imali dobar meč protiv Karlosa. Da li trenirate posebno da biste pobedili njega ili Janika, jer će za osvajanje Grend slema u nekom trenutku u budućnosti biti potrebno pobediti jednog od njih?

Andrej Rubljov Foto: Kurir

“Da, poslednja četiri meseca radim upravo na tome, i Marat (Safin) ima glavnu ulogu u tom segmentu”, potvrđuje nam on, i dodaje da se u poslednjem meču protiv Alkaraza osećao mnogo drugačije nego pre iz tog razloga.

Za narednog protivnika Uga Ambera Andrej ima birane reči: “On je veliki borac, igra veoma agresivno i može da pogađa snažno sa svih strana. Igrali smo nekoliko puta, uvek je bilo teško. Pobeđivao je on mene, pobeđivao sam i ja njega. Biće dobar izazov, i svakako težak meč!”

Zloupotrebe na društvenim mrežama, posebno od strane kladioničara, postale su ozbiljan problem. Kada ste prvi put to osetili?

“Od samog početka, od prvog fjučersa”, iskren je Rubljov na spomen ove izuzetno složene teme u današnjem sportu. “Kao tinejdžer sam možda više obraćao pažnju na pokušaje da budem uveden u te mahinacije i brisao poruke. Sada, posle mnogo godina, više se i ne sećam detalja. Ali, sve se svodi na vaš karakter – odnosno, ako znate ko ste i da li ste na terenu dali sve od sebe da pobedite - zašto biste marili za tuđe reči? Oni koji troše vreme na slanje takvih poruka verovatno imaju više problema od od vas”, jasan je on.

Da li je dobro za tenis što se potpisuju ugovori između organizacija i takmičenja (najnoviji – Dejvis Kup) i kladioničarskih kompanija?

“Što se tiče partnerstava sa kladioničarskim kompanijama – sve zavisi od uslova. Ako novac ide u unapređenje turnira, nagradnih fondova i uslova za igrače, zašto ne? I drugi sportovi imaju takve ugovore. Ako je sve urađeno na pravi način, ne vidim problem”, smatra Rus.

Na društvenim mrežama prošle nedelje su “gorele” fotografije sa čuvenim MMA šampionom Habibom Nurmagomedovom. Da li su prijatelji i može li se desiti da dođe u Dubai da ga gleda?



“Mislim da je „prijatelj” možda preuveličavanje. Poznajemo se, sreli smo se, trenirali zajedno. Možemo reći da smo sportske kolege. Ne verujem da bi došao – ali ako bi se to desilo, morali bi da zaustave meč – jer bi izazvao toliku pažnju. Iskreno, zato i najviše verujem da ne bi dolazio…” uz smeh zaključuje zanimljiv razgovor sa “sedmom silom” peti nosilac turnira.

Kurir sport / Vuk Brajović