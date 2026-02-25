Slušaj vest

Najbolji nemački teniser  Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala ATP turnira u Akapulku, pošto je danas u prvom kolu pobedio Francuza Korentana Mutea 6:2, 6:4.
Meč je trajao jedan sat i 32 minuta. 

Četvrti teniser sveta će u osmini finala igrati protiv Srbina Miomira Kecmanovića, koji je juče u prvom kolu savladao Australiijanca Tristana Šulkejta 6:2, 6:2.

Srpski i nemački teniser odigrali su tri međusobna duela u karijeri, a Zverev vodi 2:1 u pobedama.

Pobednik meča Zverev - Kecmanović igraće u četvrtfinalu sa pobednikom duela između Francuza Terensa Atmana i Rafaela Hodara iz Španije.

