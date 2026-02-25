Slušaj vest

Britanska teniserka Tara Mur, u julu prošle godine suspendovana je na četiri godine zbog dopinga, uprkos tome što ju je nezavisni sud u decembru 2023. godine oslobodio optužbi.

Mur je na turniru u Bogoti 2022. godine bila pozitivna na boldenon. Od početka je tvrdila da je pozitivan nalaz posledica kontaminiranog mesa koje je konzumirala tokom boravka na WTA turinru u Kolumbiji, što je kasnije potvrdio i nezavisni sud.

Vratila se na turneju u aprilu 2024. godine, a onda je usledio novi šok. Sud za sportsku arbitražu (CAS) potvrdio je žalbu Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA) i Mur je suspendovana na četiri godine.

"Posle pregleda naučnih i pravnih dokaza, većina panela smatrala je da igračica nije uspela da dokaže da je koncentracija nandrolona u njenom uzorku bila u skladu sa unosom kontaminiranog mesa", navedeno je tada u saopštenju CAS-a.

Bila je najbolja britanska teniserka u dubl konkurenciji, a onda je preko noći sve izgubila - ugled, sponzore, novac...

Pošto je nezavisni sud potvrdio da je reč o prehrambenoj kontanimaciji, a ne dopingu, Tara je odlučila da podnese građansku tužbu.

Igračice na turniru u Bogoti nisu bile izričito opozorene da crveno meso može dovesti do lažno pozitivnog nalaza, pa je Mur rešila da tuži WTA.

Da je WTA upozorila takmičarke na potencijalne rizike, izbegla bi dramu koja joj je uništila karijeru, pa sada traži odštetu od 20 miliona dolara.