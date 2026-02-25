Slušaj vest

Činjenica je da se među teniserima stvara novi svetski poredak, ali javnost i dalje žali za trojicom velikana koji su obeležili dve decenije "belog sporta".

Ko je bolji? Novak Đoković, Rafael Nadal ili Rodžer Federer? Deluje da će ovo biti večno pitanje, a da će odgovori uvek zavisiti od kompetencije, emocija, ali i sujete onih koji ih budu davali.

Slagao misli - Ivan Ljubičić Foto: Profimedia

Tako je nekadašnji teniser Ivan Ljubičić govorio o rezultatima trojice teniskih velikana, i o tome koliko su uticali na tenisku igru, ali i popularnost ovog sporta u svetu. Poredio je i njihov tenis sa onim koji igraju Karlos Alkaraz i Janik Siner.

- Reći ću ti šta je bolje. Da li pričamo o brzini loptice? Da, udaraju sada jače. Ali, često gledam snimke mečeva od 2005. do 2008. godine i ti momci tada nisu promašivali. Bili su veoma precizni. To je bila precizna selekcija udaraca. Gradili su poene. Bilo je, jednostavno, drugačije. Zato je nemoguće uporediti ere. Bio je drugačiji tenis - rekao je Ivan Ljubičić tokom gostovanja u podkastu kod Grega Rusedskog i nastavio:

- Sada je sve u tome da se udari jako i ostane blizu, udari jako i ostane blizu. Zato ne mogu da se odredim da li je nešto bolje ili različito. Možete da poredite ono što je uporedivo, a to je koliko su mečeva odigrali.

Svakao veliki teniser - Rodžer Federer Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Nekadašnji teniser iz Hrvatske, rođen u Banjaluci u Republici Srpskoj, zatim je krenuo da analizira igru trojice najboljih.

- Protiv Rodžera je bilo komplikovano, uvek je radio nešto drugačije. Sećam se da sam protiv njega igrao četiri puta u tri meseca početkom 2005. godine. Uvek je bio drugačiji meč. Kada sam izgubio, uvek sam sebi govorio da znam šta ću učiniti sledeći put. Sećam se Roterdama, 7:6 u trećem setu i velika borba. Imao sam svoje šanse. Dubai, servirao je i igrao više nego inače. Onda u Indijanv Velsu se ponavljao i išao dosta daleko. Eto, svaki put različito. Morate da se adaptirate na njegovu igru, a uvek je bolji u tome što radite. Zato je bilo veoma teško igrati protiv njega.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković Foto: ALEX PLAVEVSKI/EPA, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

- Sa Novakom sam poslednji put igrao 2010. godine, ako se ne varam. Kada je bio na visini, protiv njega mi je bilo možda najteže za igru. Ima dobar servis i oslanja se na lake poene na mom servisu. Sa njim nekada nije bilo moguće. Nije da ja nisam dobijao lake poene, ali je svaki put dolazilo brže sa druge strane kada serviram. Imate osećaj da vas dave, jer on ne pogađa vinere, nego vas gura levo, desno, levo desno i uvek trčite. Nikada nemate čist udarac. Čak ne dolazite ni do situacije da rizikujete. Zaista je bilo gušenje.

Promenio se mnogo otkada ne igra tenis - Rafael Nadal Foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

- Imao sam osećaj da protiv Nadala imate vremena. Stoji mnogo daleko na riternu, pa vam nekako dozvoli da radite svoju stvar, pogotovo kod servisa. Osećao sam se više lagodno. Očigledno je da sam izgubio više mečeva protiv njega nego što sam dobio, ali sam ga i dva puta dobio. Uvek sam mislio da imam svoju šansu. Takođe, ne servira toliko dobro i uvek ulazite u razmene. Naravno da je bilo teško, ali sam smatrao da nije nemoguće.

Mnogima je teško da premoste preko usta ko je najbolji - Novak Đoković u finalu Melburna 2026. Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Ivan Ljubičić na kraju nije direktno rekao ko je najbolji, iako je morao da prizna da su činjenice na strani Novaka Đokovića. Ali...

- Svi su različiti. Zaista je teško reći ko je bolji. Očigledno je da je Novak osvojio najviše, to je jasno. Ali, za mene, najviše uticaja na igru je imao Rodžer, a i Rafa, u različitim momentima. To je veliko. Možda veći nego Novak. Ali... Šta je to GOAT? Ako idemo po rezultatima, očigledno je da je Novak osvojio najviše. No, ali Rodžer je definitivno imao najveći uticaj, makar po mom mišljenju, koji i danas ima - objasnio je Ivan Ljubičić.