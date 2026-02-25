Slušaj vest

Sten Vavrinka je poražen od Danila Medvedeva sa  6:2, 6:3 u drugom kolu teniskog turnira u Dubaiju.

"Želeo bih da se zahvalim turniru. Prvi put sam igrao ovde pre 15 godina. Bilo je sjajno za mene što sam imao priliku da igram ovde poslednji put", rekao je Vavrinka.

Vavrinka igra poslednju sezonu u karijeri.

"Ovo je moja poslednja godina. Uvek sam imao neverovatnu podršku. Sa 41 godinom, vreme je (za penziju). Nadam se da ću neke od vas ponovo videti tokom sezone", dodao je Švajcarac.

Vavrinka je u karijeri osvojio tri Grend slem titule, a najbolji plasman mu je bilo treće mesto na ATP listi.

