Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale turnira u Dubaiju, pošto je pobedio 99. igrača sveta Švajcarca Stena Vavrinku posle dva seta, 6:2, 6:3.

On je šest puta oduzeo servis Vavrinki, koji je napravio dva brejka.

Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Džensona Bruksbija, koji je pobedio Karena Hačanova iz Rusije 7:6, 6:4.

U četvrtfinalu je i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, pobedom protiv Francuza Đovanija Mpešija Perikara 6:4, 6:4.

Njegov protivnik biće češki teniser Jirži Lehečka, koji je pobedio Španca Pabla Karenja-Bustu 7:6, 6:4.

(Beta)

