Medvedev, 11. igrač sveta, pobedio je posle 74 minuta.
TENISKI TURNIR U DUBAIJU: Medvedev i Ože-Alijasim u četvrtfinalu
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u četvrtfinale turnira u Dubaiju, pošto je pobedio 99. igrača sveta Švajcarca Stena Vavrinku posle dva seta, 6:2, 6:3.
On je šest puta oduzeo servis Vavrinki, koji je napravio dva brejka.
Medvedev će u četvrtfinalu igrati protiv Amerikanca Džensona Bruksbija, koji je pobedio Karena Hačanova iz Rusije 7:6, 6:4.
U četvrtfinalu je i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, pobedom protiv Francuza Đovanija Mpešija Perikara 6:4, 6:4.
Njegov protivnik biće češki teniser Jirži Lehečka, koji je pobedio Španca Pabla Karenja-Bustu 7:6, 6:4.
(Beta)
