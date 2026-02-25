Slušaj vest

Posle prigodne oproštajne ceremonije priređene na Centralnom terenu turnira, direktno u salu za pres konferencije je uleteo Vavrinka - pa se pred prisutnim medijima skinuo do pojasa go i presvukao u pristojniju verziju za kamere – nešto što se svakako ne viđa svaki dan na turneji. Kako fotografije ovog “događaja” nisu pravljene – ako možete – verujte medijima na reč…

“Igrati u Dubaiju je uvek bilo nešto posebno za mene, od početka mojih nastupa na turneji. Ovo je bio prvi turnir kome sam se iskreno radovao; toliko sjajnih igrača, izuzetnih šampiona je ovde igralo – na jednom od najvažnijih turnira sezone. Imao sam priliku da ga osvojim 2016. , i bilo je zaista posebno dobiti priliku da danas ponovo igram ovde. Pokušao sam da se suprotstavim Danilu što sam više mogao danas, ali je to bilo veoma teško – jer je on sjajan igrač, kao i moj veliki prijatelj. Nije baš bio najbolji završetak priče, ali odlazim zadovoljan posle još jedne pobede ostvarene u glavnom žrebu turnira u mojoj oproštajnoj sezoni”, kaže nam na početku Vavrinka

Na pitanje Kurira da li smatra da ostavlja tenis u dobrim rukama, Vavrinka je nedvosmislen: “Mislim da je tenis prelepa igra. Oduvek sam bio strastven u mom odnosu ka njemu, imao veliku sreću i čast da živim ovaj život više od 20 godina. Za mene je to bila neverovatna životna prilika. Generacija koja sada nastupa je neverovatna., a uz njih vidimo da se sportom bave i sjajni ljudi na rukovodećim pozicijama. To je ono što je najvažnije za mlade generacije i dalji razvoj sporta širom sveta”, ističe on.

Foto: VBKS

Upitan koji deo sezone mu je tokom karijere bivao najizazovniji – odnosno fizički najteži – Sten nam otkriva:

“Mislim da je razlog što sam igrao tako dugo i ostao mentalno svež taj što sam od mladih dana žrtvovao nekoliko turnira tokom godine kako ne bih preterivao sa opterećenjima u mentalnom, fizičkom i teniskom smislu. Pokušavao sam da napravim raspored koji je najbolji na duge staze za moju karijeru - što znači da nisam igrao previše turnira tokom sezone. Trudio sam se da tokom godine obavezno imam dovoljno trening-blokova kako bih ostao u formi i svež za naredne nastupe. Godina je duga i igrači praktično nemaju priliku za pauze, što ume da bude veoma štetno – kratkoročno i dugoročno. Ako s vremena na vreme ne odvojite vreme za trening, odmor i pripreme - sezona može biti jako naporna. Vidimo i sada koliko to ume da bude teško i teskobno, uz brojne povrede igrača i varijacije u formi. Zbog takve strategije nikada nisam osećao da je neki deo godine posebno teži od drugog — jer sam uvek planirao sezonu po tako osmišljenim segmentima”, prenosi ovo važno iskustvo Vavrinka.

Da li Vavrinka žali za nečim na kraju karijere? Da li je mogao da postigne više od 3 osvojena Grend Slema? Odlazi li zadovoljan postignutim?

“Uvek ćete žaliti za nekim propustima, sitnicama… Kada sam došao na turneju, ostvario sam san da postanem profesionalni teniser — da igram Grend Slemove, uđem u Top 100 igrača sveta, provedem nekoliko sezona u tom ritmu – i okončam karijeru po svojim uslovima. Tada sam i obećao sebi da neću žaliti ni za čim kada budem odlučio da se povučem. Možete žaliti ako niste trenirali dovoljno, niste terali sebe ka napredovanju, niste se borili. Za mene je najvažnije bilo da dam svoj maksimum — na pripremama, fizički, teniski — da uvek težim da budem bolji”, objašnjava Vavrinka, i dodaje:

“Verujem da sam tome ostao dosledam - do poslednje kapi znoja, i zbog toga u načelu ne žalim ni za čim. Sve što sam mogao da uradim – nastojao sam da ostvarim uz maksimalan trud, za maksimalne rezultate. Uvek sam nastojao da budem najbolja verzija sebe. Presrećan sam sa onim što sam postigao — osvojivši tri Grend Slema i ostale titule (13) i odličja. Ne mislim da sam mogao više, i spokojan sam zbog toga!”

Tetovaža na njegovoj ruci glasi: “Pokušao si. Nisi uspeo. Nema veze. Pokušaj ponovo. Ponovo nisi uspeo – potrudi se još više!” Da li tetovaža odražava njegov mentalitet?

“Mislim da se to odnosi na život uopšte. Uvek postoje izazovi sa kojima morate da se suočite. Treba ostati pozitivan i učiti iz prošlosti kako biste imali bolju budućnost. To je oduvek bio moj način razmišljanja u tenisu — da teram sebe da bivam bolji, učim iz poraza i nastavim da napredujem. Trenutno sam prilično zadovoljan gde sam. Srećan sam kako se stvari odvijaju ove godine, jer je nivo moje igre uopšte veoma dobar. Desi se da pobedim u nekom meču - i uživam u tome. U poslednjoj godini moje karijere najvažnije mi je da budem konkurentan na terenu”, uz osmeh nam odgovara Švajcarac.

Foto: VBKS

Alkaraz i Siner trenutno izgledaju nedostižni na vrhu teniske piramide – ali je u svoje vreme Vavrinka imao sličnu situaciju sa članovima “Velike četvorke” i uspevao da im “pomrsi konce”. Koji je savet dolazećim asovima koji žele da ugroze ovaj aktuelni duopol u tenisu?

“Karlos i Janik trenutno igraju na posebnom nivou, ali će uvek postojati prilike da ih neko pobedi. Moj savet je da je najvažnije gledati sebe – videti šta možete da unapredite, kako da napredujete, šta možete da uradite da poboljšate svoju igru u fizičkom i tenisko smislu. Ne treba razmišljati samo o tome kako pobediti jednog ili drugog igrača. Na kraju krajeva, ne igrate protiv najboljih na svakom turniru. Najvažnije je kako uspevate da igrate tokom cele godine, da li pobeđujete u mečevima kada ne igrate protiv njih. Naravno da je izazov kada imate dvojicu igrača koji su toliko ispred ostalih, koji osvajaju sve velike titule – ali, verujte, vaše prilike će doći”, oprostio sa ovim velikim rečima od ikoničnog turnira u Dubaiju veliki Sten Vavrinka.

(Vuk Brajović)