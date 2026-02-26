Slušaj vest

Pobedu karijere ostvario je sjajni Miomir Kecmanović.

Srpski teniser je izborio plasman u četvrtfinale turnira serije 500 u Akapulku, pošto je u drugom kolu posle velike borbe savladao prvog nosioca Aleksandra Zvereva.

Miomir Kecmanović
Miomir Kecmanović i Aleksandar Zverev Foto: Screenshot

Miša je posle dva sata i 37 minuta igre slavio rezultatom 6:3, 6:7, 7:6.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog izuzetno uzbudljivog meča:

Kecmanović će u četvrtfinalu odmeriti snage sa francuskim teniserom Terensom Atamanom, koji je posle tri seta savladao talentovanog Španca Rafaela Hodara.

WhatsApp Image 2026-02-25 at 5.53.51 PM.jpeg
Sten Vavrinka
Tara Mur
profimedia0728822261.jpg

Miomir Kecmanović traži savete od Viktora Troickog Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić