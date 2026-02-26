Posle dva i po sata lavovske borbe Kecmanović je uspeo da zabeleži trijumf protiv četvrtog reketa sveta.
SRBIN PRIREDIO NEVIĐENU SENZACIJU! Pobeda karijere Miomira Kecmanovića! Srušio Zvereva i izborio plasman u četvrtfinale turnira u Akapulku!
Pobedu karijere ostvario je sjajni Miomir Kecmanović.
Srpski teniser je izborio plasman u četvrtfinale turnira serije 500 u Akapulku, pošto je u drugom kolu posle velike borbe savladao prvog nosioca Aleksandra Zvereva.
Miomir Kecmanović i Aleksandar Zverev Foto: Screenshot
Miša je posle dva sata i 37 minuta igre slavio rezultatom 6:3, 6:7, 7:6.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog izuzetno uzbudljivog meča:
Kecmanović će u četvrtfinalu odmeriti snage sa francuskim teniserom Terensom Atamanom, koji je posle tri seta savladao talentovanog Španca Rafaela Hodara.
