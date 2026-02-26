SRBIN NAPRAVIO ČUDO, PA OTVORIO DUŠU: Iza mene je nekoliko teških godina!
Srpski teniser Miomir Kemcanović izborio je plasman u četvrtfinale ATP turinira serije 500 u Akapulku, pošto je u drugoj rundi savladao favorizovanog Aleksandra Zvereva sa 2:1 u setovima.
Bio je izuzetno emotivan Miša posle pobede karijere.
"Sjajan osećaj, pogotovo zbog toga što je iza mene teških nekoliko godina. Veoma sam srećan da su neke stvari konačno krenule na moju vodenicu", rekao je Kecmanović.
Osvrnuo se i na sam meč.
"Verujem da sam bio agresivniji kada je to bilo potrebno. Servirao sam mnogo bolje od svojih uobičajenih standarda, zato sam sam zadovoljan kako su stvari tekle danas. Očigledno je da je on bio veliki favorit, zato nisam imao pritisak, ali i pored toga morate da odigrate dobro kada se to traži od vas, da zatvorite meč i na sreću, otišlo je na moju stranu", ističe Kecmanović.
Podsetimo, Kecmanović će u četvrtfinalu odmeriti snage sa francuskim teniserom Terensom Atamanom, koji je posle tri seta savladao talentovanog Španca Rafaela Hodara.