Slušaj vest

Šampion iz 2023. i aktuelni treći nosilac turnira ATP Serije 500 u Dubaiju Danil Medvedev otvara četvrtfinalni program danas od 11 sati po našem vremenu, u nastojanju da se po treći put plasira u polufinale ovog turnira.

Na putu do tog ostvarenja ga čeka “naoštreni” Amerikanac Dženson Bruksbi, čiji motivi takođe nisu beznčajni – 50. pobeda na ATP turnirima na betonu i 11. polufinale u karijeri, nošen velikom pobedom nad Karenom Hačanovim u prethodnom kolu. Te davne 2022. po aktuelnim teniskim merilima – 21-godišnji Dženson je fino namučio Top 10 asa Medvedeva u prvom setu njihovog jedinog dosadašnjeg meča na Mastersu u Majamiju (7:5) da bi se onda “raspao” (6:1), ali je ovde posredi “druga priča” – u kojoj je on u tri kategorije performansi iz dosadašnjih nastupa na ovom turniru uspešniji od Rusa.

Bruksbi je agresivniji (23% - 21%), uspešniji u konverziji prilika u poene (76% - 75%) i bolji na forhendu (8.0 – 7.7.) , dok je Medvedev uspešniji u krađi skoro izgubljenih poena (45% - 36%), raspolaže boljim servisom (8.8 – 7.3) i riternom (7.9 – 6.0), kao i bekhendom (8.0 – 7.7.). Pred nama je možda i najtopliji dan na ATP turniru (23 celzijusa, ali bez vetra – za subjektivni doživljaj od barem 30) pa će favorizovanom Medvedevu biti važno da ostane “hladne glave” kako bi ove značajne prednosti u igri ostvario i danas i sprečio eventualni “kam-bek” Amerikanca u važnim momentima meča. Između ostalog, dodatni motiv za dalje uspehe Danila na ovom turniru je i mogućnost da upravo ovde po prvi put odbrani jednu od do sada osvojenih 22 titula na turneji – kao i da uđe u svoje 64. polufinale na ATP turneji, po čemu bi bio drugi na listi aktivnih igrača posle Novaka Đokovića (128).

Finalista iz 2025., osmi igrač sveta i prvi nosilac Felkis Ože Alijasim je ostvario odlične nastupe na poslednjih 11 turnira, izborivši plasman barem u četvrtfinale na 10 od njih – među kojima se ističe i polufinale Završnog Mastersa sezone. Pred njim danas je
Čeh Jirži Lehečka (četvrtfinalista ih Dohe prošle nedelje) u njihovom četvrtom okršaju u dosadašnjoj karijeri, sa kim ima skor od 2-1 u mečevima odigranim od 2023. naovamo. U oba koji su završeni regularno (Lehečka predao zbog povrede u Madridu 2024.) vodila se ogorčena borba za svaki gem, ali to možda ne bude slučaj danas – jer je ove godine u Dubaiju prvi reket Kanade bio superioran u svim elementima teniskih performansi (agresivnost, konverzija prilika, krađa skoro izgubljenih poena – kao i kvalitet servisa, riterna, forhenda i bekhenda) u odnosu na suparnika. Sa druge strane, 24-godišnji Lehečka (ATP #24) je jedan od onih igrača koji ume da iznenadi – negativno, ali češće pozitivno, pa se njegovi navijači nadaju da je i pored ovakvog protivnika moguće da dođe do svog 12. polufinala na ATP turneji i 10. pobede nad Top 10 igračem (trenutni skor 9-22).

Još jedan bivši osvajač ovog turnira iz Rusije koji je i dalje u žrebu (2022.) – peti nosilac i 16. igrač sveta Andrej Rubljov će u svom četvrtom meču u karijeri protiv Francuza Artura Rinderkneša (ATP #31) nastojati da postane postane peti igrač u istoriji turnira sa 20 ili više pobeda - posle Federera (53), Đokovica (47), Berdiha (24) i sunarodnika Miše Južnog (21). Iako prošle godine nisu igrali, u periodu 2023-24 i svog boljeg plasmana na ATP rang listi od aktuelnog Andrej je bio nepobediv za Artura na turnirima Ju Es Open Serije – ali su već tada vodili velike bitke u istim turnirskim uslovima (beton, na otvorenom), uz puno promena rezultata. U Dubaiju ove godine Francuz ima bolje pokazatelje samo u domenu agresivnosti u igri (29% - 28%) i, očekivano, kvalitetu servisa (9.0 – 8.2) dok je u svim ostalim Rubljov za barem 10% uspešniji – pa će po tome biti dosta teško da lošije rangirani suparnik izbori svoje prvo polufinale na turnirima ATP Serije 500. Obojica su morali da do plasmana u četvrtfinale dođu kroz tri naporna seta protiv po igri veoma sličnih protivnika (Rubljov – Amber, Rinerkneš – Drejper), pa će i faktor uspešnosti oporavka biti od posebne važnosti pred njihov večerašnji meč.

Poslednji meč dana nam možda nosi i novog pobednika turnira u Dubaiju – ako je suditi po ovogodišnjim nastupima na turneji. Sjajni 13. igrač sveta sa svojih 20 leta, Čeh Jakub Menšik je najuspešniji igrač ATP turneje u dosadašnjem trajanju sezone sa 13 pobeda (Alkaraz i Bublik po 12) i pobedom u svom prvom meču u karijeri protiv Holanđanina Grikspura nastoji da uđe u svoje peto polufinale na ATP turneji, odnosno treće ove sezone (posle Oklanda i Dohe). Talon je u osmini finala odneo pobedu protiv “na talonu” velikog favorita Bublika u dva paklena seta (inače sedmu u karijeri protiv Top 10 igrača za skor 7-32) i 25. igrač na ATP rang listi će nastojati da ponovi deličak te magije i izbori svoje 11. ATP polufinale u karijeri i drugo u emiratu. Da Grikspuru ovaj turnir posebno leži govori činjenica da je i prošle godine na putu do polufinala pobedio tada 15. igrača sveta Ambera i 6. Medvedeva, kao i da je po igračkim performansama bolji od Čeha u čak 4 kategorije – agresivnosti, krađi skoro izgubljenih poena i servisu (minimalno) – dok je izrazito bolji u forhendu (8.8 – 7.9). Menšik je takođe minimalno bolji u konverziji prilika u poene, riternu i bekhendu – pa se, barem po ovim parametrima – očekuje veoma uravnotežena borba u meču čijeg pobednika će odlučivati mirna glava i ruka sredinom – odnosno krajem setova.

Ne propustiteTenisTENISKI TURNIR U DUBAIJU: Medvedev i Ože-Alijasim u četvrtfinalu
Danil Medvedev
TenisMEDVEDEV ZA KURIR: Najteže je naći se u tuđim cipelama... Rus dominira u Dubaiju!
WhatsApp Image 2026-02-24 at 19.11.07 (1).jpeg
TenisMLADI TENISER OTKRIO KAKO JE PONIZIO MEDVEDEVA: "Držao sam glavu dole i pokušavao da nastavim u istom ritmu"
profimedia-1069188117.jpg
TenisKAKVA BRUKA DANILA MEDEVEDEVA! Rus eliminisan sa Australijan opena - mladi Amerikanac ga ponizio kao nikad niko, o ovoj senzaciji bruji ceo Melburn!
profimedia-1069152599.jpg
Tenis"NISAM SIGURAN DA BI MI TO PRIJALO..." Medvedev otkrio šta ga ne privlači! Mnogi teniseri su pokrenuli nešto svoje, ali on to ne bi želeo da radi!
Danil Medvedev

Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir