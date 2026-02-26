Slušaj vest

Šampion iz 2023. i aktuelni treći nosilac turnira ATP Serije 500 u Dubaiju Danil Medvedev otvara četvrtfinalni program danas od 11 sati po našem vremenu, u nastojanju da se po treći put plasira u polufinale ovog turnira.

Na putu do tog ostvarenja ga čeka “naoštreni” Amerikanac Dženson Bruksbi, čiji motivi takođe nisu beznčajni – 50. pobeda na ATP turnirima na betonu i 11. polufinale u karijeri, nošen velikom pobedom nad Karenom Hačanovim u prethodnom kolu. Te davne 2022. po aktuelnim teniskim merilima – 21-godišnji Dženson je fino namučio Top 10 asa Medvedeva u prvom setu njihovog jedinog dosadašnjeg meča na Mastersu u Majamiju (7:5) da bi se onda “raspao” (6:1), ali je ovde posredi “druga priča” – u kojoj je on u tri kategorije performansi iz dosadašnjih nastupa na ovom turniru uspešniji od Rusa.

Bruksbi je agresivniji (23% - 21%), uspešniji u konverziji prilika u poene (76% - 75%) i bolji na forhendu (8.0 – 7.7.) , dok je Medvedev uspešniji u krađi skoro izgubljenih poena (45% - 36%), raspolaže boljim servisom (8.8 – 7.3) i riternom (7.9 – 6.0), kao i bekhendom (8.0 – 7.7.). Pred nama je možda i najtopliji dan na ATP turniru (23 celzijusa, ali bez vetra – za subjektivni doživljaj od barem 30) pa će favorizovanom Medvedevu biti važno da ostane “hladne glave” kako bi ove značajne prednosti u igri ostvario i danas i sprečio eventualni “kam-bek” Amerikanca u važnim momentima meča. Između ostalog, dodatni motiv za dalje uspehe Danila na ovom turniru je i mogućnost da upravo ovde po prvi put odbrani jednu od do sada osvojenih 22 titula na turneji – kao i da uđe u svoje 64. polufinale na ATP turneji, po čemu bi bio drugi na listi aktivnih igrača posle Novaka Đokovića (128).

Finalista iz 2025., osmi igrač sveta i prvi nosilac Felkis Ože Alijasim je ostvario odlične nastupe na poslednjih 11 turnira, izborivši plasman barem u četvrtfinale na 10 od njih – među kojima se ističe i polufinale Završnog Mastersa sezone. Pred njim danas je

Čeh Jirži Lehečka (četvrtfinalista ih Dohe prošle nedelje) u njihovom četvrtom okršaju u dosadašnjoj karijeri, sa kim ima skor od 2-1 u mečevima odigranim od 2023. naovamo. U oba koji su završeni regularno (Lehečka predao zbog povrede u Madridu 2024.) vodila se ogorčena borba za svaki gem, ali to možda ne bude slučaj danas – jer je ove godine u Dubaiju prvi reket Kanade bio superioran u svim elementima teniskih performansi (agresivnost, konverzija prilika, krađa skoro izgubljenih poena – kao i kvalitet servisa, riterna, forhenda i bekhenda) u odnosu na suparnika. Sa druge strane, 24-godišnji Lehečka (ATP #24) je jedan od onih igrača koji ume da iznenadi – negativno, ali češće pozitivno, pa se njegovi navijači nadaju da je i pored ovakvog protivnika moguće da dođe do svog 12. polufinala na ATP turneji i 10. pobede nad Top 10 igračem (trenutni skor 9-22).

Još jedan bivši osvajač ovog turnira iz Rusije koji je i dalje u žrebu (2022.) – peti nosilac i 16. igrač sveta Andrej Rubljov će u svom četvrtom meču u karijeri protiv Francuza Artura Rinderkneša (ATP #31) nastojati da postane postane peti igrač u istoriji turnira sa 20 ili više pobeda - posle Federera (53), Đokovica (47), Berdiha (24) i sunarodnika Miše Južnog (21). Iako prošle godine nisu igrali, u periodu 2023-24 i svog boljeg plasmana na ATP rang listi od aktuelnog Andrej je bio nepobediv za Artura na turnirima Ju Es Open Serije – ali su već tada vodili velike bitke u istim turnirskim uslovima (beton, na otvorenom), uz puno promena rezultata. U Dubaiju ove godine Francuz ima bolje pokazatelje samo u domenu agresivnosti u igri (29% - 28%) i, očekivano, kvalitetu servisa (9.0 – 8.2) dok je u svim ostalim Rubljov za barem 10% uspešniji – pa će po tome biti dosta teško da lošije rangirani suparnik izbori svoje prvo polufinale na turnirima ATP Serije 500. Obojica su morali da do plasmana u četvrtfinale dođu kroz tri naporna seta protiv po igri veoma sličnih protivnika (Rubljov – Amber, Rinerkneš – Drejper), pa će i faktor uspešnosti oporavka biti od posebne važnosti pred njihov večerašnji meč.

Poslednji meč dana nam možda nosi i novog pobednika turnira u Dubaiju – ako je suditi po ovogodišnjim nastupima na turneji. Sjajni 13. igrač sveta sa svojih 20 leta, Čeh Jakub Menšik je najuspešniji igrač ATP turneje u dosadašnjem trajanju sezone sa 13 pobeda (Alkaraz i Bublik po 12) i pobedom u svom prvom meču u karijeri protiv Holanđanina Grikspura nastoji da uđe u svoje peto polufinale na ATP turneji, odnosno treće ove sezone (posle Oklanda i Dohe). Talon je u osmini finala odneo pobedu protiv “na talonu” velikog favorita Bublika u dva paklena seta (inače sedmu u karijeri protiv Top 10 igrača za skor 7-32) i 25. igrač na ATP rang listi će nastojati da ponovi deličak te magije i izbori svoje 11. ATP polufinale u karijeri i drugo u emiratu. Da Grikspuru ovaj turnir posebno leži govori činjenica da je i prošle godine na putu do polufinala pobedio tada 15. igrača sveta Ambera i 6. Medvedeva, kao i da je po igračkim performansama bolji od Čeha u čak 4 kategorije – agresivnosti, krađi skoro izgubljenih poena i servisu (minimalno) – dok je izrazito bolji u forhendu (8.8 – 7.9). Menšik je takođe minimalno bolji u konverziji prilika u poene, riternu i bekhendu – pa se, barem po ovim parametrima – očekuje veoma uravnotežena borba u meču čijeg pobednika će odlučivati mirna glava i ruka sredinom – odnosno krajem setova.