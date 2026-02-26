Slušaj vest

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u polufinale turnira u Dubaiju, pošto je pobedio 49. igrača sveta Amerikanca Džensona Bruksbija posle dva seta, 6:2, 6:1.

On je pet puta oduzeo servis Bruksbiju, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk.

Medvedev će u polufinalu igrati protiv osmog tenisera sveta Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima.

Ože-Alijasim je pobedio 24. na ATP listi češkog tenisera Jiržija Lehečku 6:3, 7:6.

Beta

