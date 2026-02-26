Slušaj vest

Holandski teniser Talon Grikspor plasirao se danas u polufinale turnira u Dubaiju, pošto je pobedio Čeha Jakuba Menšika sa 6:3, 3:6, 6:2.

Grikspor će se za plasman u finale boriti sa ruskim teniserom Andrejom Rubljovom, koji je ranije danas bio bolji od Francuza Artura Rinderkneša sa 6:2, 6:4.

U drugom polufinalu sastaće se Rus Danil Medvedev i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

(Beta)

