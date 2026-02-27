TENISKI SVET U NEVERICI - OVAKO NEŠTO SE NE VIĐA SKORO NIKADA! Srbin u centru pažnje, poen za polufinale DODELIO MU JE SUDIJA! Bizarna scena obišla planetu!
Srpski teniser, Miomir Kecmanović, nastavio je sa odličnim igrama i plasirao se u polufinale ATP turnira u Akapulku i to pošto je u dva seta bio bolji od Francuza Terensa Atmana (6:3, 6:3).
Na ovaj način Kecmanović je potvrdio sjajnu formu i dokazao da trijumf protiv Zvereva u prošloj rundi nije bio slučajnost, te je zakazao susret sa Italijanom Kobolijem u polufinalu.
Ipak, jedan detalj sa meča Kecmanovića i Atmana bacio je teniski svet u nevericu. Srbin je poslednji poen, verovali ili ne, osvojio bez borbe, odlukom sudije!
Šta se zapravo desilo?
Atman je bio na servisu i na četvrtoj meč lopti za Kecmanovića prekoračio je vreme dozvoljeno da započne poen, te mu je sudija dodelio takozvani "time violation", a Srbin je na ovaj način stigao do pobede.
U neverici je Francuz gledao ka sudiji, probao da dobije razumljivo objašnjenje, ali njega dodatno nije bilo. Publici se ovo nije svidelo, te su uputili salve zvižduka arbitru, a Kecmanović je slegao ramenima i bilo mu je žao što je ovako došao do poena odluke. Pogledajte kako je to izgledalo:
