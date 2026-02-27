Slušaj vest

Srpski teniser, Miomir Kecmanović, nastavio je sa odličnim igrama i plasirao se u polufinale ATP turnira u Akapulku i to pošto je u dva seta bio bolji od Francuza Terensa Atmana (6:3, 6:3).

Na ovaj način Kecmanović je potvrdio sjajnu formu i dokazao da trijumf protiv Zvereva u prošloj rundi nije bio slučajnost, te je zakazao susret sa Italijanom Kobolijem u polufinalu.

Miomir Kecmanović Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Ipak, jedan detalj sa meča Kecmanovića i Atmana bacio je teniski svet u nevericu. Srbin je poslednji poen, verovali ili ne, osvojio bez borbe, odlukom sudije!

Šta se zapravo desilo?

Atman je bio na servisu i na četvrtoj meč lopti za Kecmanovića prekoračio je vreme dozvoljeno da započne poen, te mu je sudija dodelio takozvani "time violation", a Srbin je na ovaj način stigao do pobede.

U neverici je Francuz gledao ka sudiji, probao da dobije razumljivo objašnjenje, ali njega dodatno nije bilo. Publici se ovo nije svidelo, te su uputili salve zvižduka arbitru, a Kecmanović je slegao ramenima i bilo mu je žao što je ovako došao do poena odluke. Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteTenisSRBIN NAPRAVIO ČUDO, PA OTVORIO DUŠU: Iza mene je nekoliko teških godina!
Miomir Kecmanović
TenisSRBIN PRIREDIO NEVIĐENU SENZACIJU! Pobeda karijere Miomira Kecmanovića! Srušio Zvereva i izborio plasman u četvrtfinale turnira u Akapulku!
Miomir Kecmanović
TenisGORE NIJE MOGLO! Kecmanović saznao rivala u osmini finala turnira u Akapulku: Igraće protiv prvog favorita za titulu!
Miomir Kecmanović
TenisSRBIN ČEKA ZVEREVA! Kecmanović izborio plasman u osminu finala turnira u Akapulku!
Miomir Kecmanović

 BONUS VIDEO:

Novak je ovo pokušao da sakrije Izvor: Kurir