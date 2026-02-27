Slušaj vest

Klimatski uslovi na arapskom poluostrvu neće imati milosti prema četvorici najboljih na aktuelnom turniru ATP Serije 500 u Dubaiju – suparnicima čiji dosadašnji rivalitet bi danas mogao da dobije drugačiji smer, a ovaj ikončni turnir na kraju dobije i novog šampiona.

U prvom meču dana (14 časova po našem vremenu) prvi nosilac Feliks Ože Alijasim igra svoj deseti meč u karijeri protiv nekadašnjeg prvog igrača sveta i osvajača ovog turnira iz 2023. Danila Medvedeva.

Iako Rus ima trenutnu prednost u međusobnim susretima sa 7 pobeda i 2 poraza, poslednja 2 meča je pobedio prošlogodišnji polufinalista Završnog Mastersa u Torinu. Pred obojicom su veoma zanimljivi izazovi vezani za njihov ciljani drugi ulazak u finale ovog turnira: Kanađanin nastoji da postane prvi trenutno aktivni igrač koji je stigao do tri ATP titule u prva dva meseca sezone, a Medvedev – da napokon odbrani titulu na jednom od 22 do sada različitih osvojenih ATP turnira. U poslednjih 10 godina, jedino su još Nadal 2022. (Melburn, Australijan Open, Akalpulko) i Ferer 2015. (Doha, Rio, Akapulko) osvajali po 3 trofeja u prva 2 meseca turneje.

Foto: Dubai Duty Free Tennis Champioships 2026

Era nepobedivosti Danila Medvedeva u ovom suparništvu (2018.-24.) prekinuta je bolnom eliminacijom Rusa na Olimpijskim igrama u Parizu (6:3 7:6) i predajom Medvedeva godinu dana kasnije na turniru u Dohi posle prvog seta – a jake su naznake da će Feliks nastaviti sa ovim trendom i u Dubaiju. Naime, on je do sada ovde od Danila bio bolji teniser u domenu agresivnosti (30% - 22% uspešnosti), konverzije prilika u poene (78% - 74%), kvalitetu riterna (8.2 – 7.3) i forhenda (8.6 – 7.3) – dok je eks-šampion bio bolji “kradljivac” poena iz skoro izgubljenih situacija (48% - 38%), kvalitetniji server (8.8 – 8.7) i – očekivano – uspešniji na bekhendu (7.7 – 6.3). Ipak, po ovakvom vremenu ne bi trebalo zanemariti faktor zamora iz prethodnog kola – gde je Medvedevu bilo potrebno samo 56 minuta da uz tek 3 izgubljena gema pobedi Bruksbija (uz 45% iskorišćenja brejk-lopti i sjajne parametre servisa i riterna), dok se Ože-Alijasim u kasnijem terminu juče solidno namučio (u sat i 52 minuta) da u dva seta pobedi Lehečku, a da pritom nije briljirao u konverziji brejk-lopti (tek 22%, odnosno 2-9).

Ako bude izbegao zamku dužih poena, uspeo da iskotroliše protivnikov servis i od svog servisa nadalje nametne agresivnu i preciznu igru – ovaj meč bi mogao da bude treći u nizu koji će bolje plasirani Kanađanin okončati u svoju korist, ali u svakom drugom scenariju pobeda se smeši iskusnijem, trofejnijem i odmornijem Medvedevu.

U drugom polufinalu (na programu od 16 časova po našem vremenu), peti nosilac i šampion iz 2022. Andrej Rubljev po četvrti put ukršta rekete sa Holanđaninom Talonom Grikspurom za mesto u (možda i sve-ruskom) finalu. U slučaju da bude uspešan, popularni “Rubljo” će treći put nastupiti u finalu ovog turnira i time izjednačiti skor od 21 pobede ostvarene od strane svog sunarodnika Južnjeg – četvrti najbolji učinak u istoriji Dubaija. Pobeda bi mu donela i suvereno 4. mesto po broju pobeda (iza Nadala, Zvereva i Ferera) na turnirima Serije 500, koje trenutno deli sa Rodžerom Federerom (111 pobeda).

Grikspuru ovaj turnir očigledno leži – a naročito brzi uslovi za stil igre koja se oslanja na hvatanje loptice “u penjanju” i sticanju prednosti solidnom igrom sa osnovne linije i jakim forhendima, što je sjajno demonstrirao u uverljivoj pobedi protiv favorizovanog Čeha Menšika. Zbog toga je Holanđanin drugi put uzastopno u polufinalu ovde, i prvom pobedom protiv Rubljova bi uspeo da se plasira (tek) u svoje drugo ATP 500 finale u karijeri (posle Vašingtona 2023.).

U dosadašnjim mečevima (2023.-24.) Rus je pobeđivao na tri različite podloge, izgubivši po set u dva meča, ali se po parametrima dosadašnjih nastupa u Dubaiju dvostrukom osvajaču Mastersa “loše piše”. Naime, Talon je jedini igrač od četvrtfinala naovamo koji je u svim parametrima performanse igre bolji od svog narednog protivnika – a važnost te prednosti je sinoć bolno osetio trinaesti igrač sveta Menšik. Iako su razlike – osim na forhendu (8.5 – 7.6) i bekhendu (8.0 – 6.9) minimalne ili male (agresivnost 32% - 32%, konverzija prilika u poene 80% - 79%, “krađa” 40% - 35%, servis 8.6 – 8.3, ritern 7.7 – 7.6) sve zajedno značajno utiču na samopouzdanje najvećeg “autsajdera” među četvoricom aktera današnjih polufinala – i samim time najvećeg mogućeg iznenađenja na tronu za ovogodišnjeg pobednika.

Rubljov će morati da odigra svoj najbolji meč turnira – a možda i dosadašnje sezone (posle poraza u polufinalima Hong Konga od Musetija, Dohe od Alkaraza i trećeg kola u Melburnu od Serundola) da bi stekao priliku da po drugi put osvoji ovaj trofej, a to bi značilo da izbaci Talona iz pozicije komfora sa osnovne linije agresivnom igrom iz terena i otvaranjem dijagonala (uz minimum grešaka), a da prethodno servis i ritern rade “kao (peščani) sat”. Rus će morati da što pre “hladi glavu” u meču sa staloženim protivnikom – jer će u suprotnom ući u niz grešaka koji će doći na naplatu u odlučujućim momentima meča.

U slučaju da u ovome uspe – Rubljov bi u potencijalnom meču sa Ože-Alijasimom imao lepu psihološku prednost sa 7-2 u dosadašnjim mečevima, ali isti toliki zaostatak (2-7) u susretima sa njegovim kumom Danilom Medvedevim. Ako bi Grikspur došao do finala, protiv Kanađanina ima mali zaostatak sa 2 poraza u 3 meča, a bilo bi mu idealno da mu se ponovi meč iz ovdašnjeg četvrtfinala prošle godine – kada je (doduše, uz 4 spašene meč-lopte) nadigrao Danila Medvedeva u njihovom prvom susretu u karijeri.

Polufinalni program u Dubaiju je poslastica za svakog ljubitelja tenisa u odsustvu trojice najboljih na svetu sa aktuelnih turnira – pa toplo preporučujemo da danas ispratite i sjajne mečeve sa ovog turnira – naravno, uz prvo polufinale Miše Kecmanovića na turniru u Akapulku u karijeri.