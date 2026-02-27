Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u finale turnira u Dubaiju pošto je u polufinalu pobedio Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima sa 6:4, 6:2.
A SADA - SPEKTAKL: Medvedev i Grikspor u finalu turnira u Dubaiju
Medvedev, trenutno 11. na ATP listi, slavio je posle 82 minuta igre. Ruski teniser je odlučujući brejk u prvom setu napravio u desetom gemu, da bi u drugom dva puta oduzeo servis rivalu, u četvrtom i osmom gemu.
Medvedev će za titulu u Dubaiju igrati protiv Holanđanina Talona Grikspora, koji je u drugom polufinalu bio bolji od Rusa Andreja Rubljova sa 7:5, 7:6. ; Nakon što je dobio prvi set brejkom u 12. gemu, Grikspor je spasio dve set lopte u taj-brejku drugog seta pri rezultatu 4:6, a odbranio je i svih šest brejk lopti sa Kojima se suočio tokom meča.
Medvedev i Grikspor su do sada odigrali jedan meč u kojem je slavio Holanđanin.
(Beta)
