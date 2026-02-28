Zakačen je i sport, a finalni meč ATP turnira u Dubaiju koji je trebalo da odigraju Danil Medvedev i Talon Grikspor je otkazan. Navodno, Grikspor je povređen, ali se naš specijalni izveštač sa lica mesta, Vuk Brajović, javio sa informacijama i slutnjama da nije problem u povredi Holanđanina.

- U svetu novih ratnih zbivanja na bliskom istoku fer je reći da skoro više nikoga nije pretarano briga za tenis. Večeras je trebalo da bude održano finale ATP turnira u Dubaiju između Danila Medvedeva i Talona Grikspora, ali do njega neće doći. Pre sat vremena organizator je naveo kako je Grikspor povredio zadnju ložu desne noge na polufinalnom meču - počeo je priču Brajović, pa posumnjao na teoriju zavere:

- Da li je zaista ovo pravi razlog za otkazivanje velikog finala teško je proceniti u ovoj situaciji, a da ne posumnjamo da je možda u pitanju neki razlog koji se tiče eskalacije u geostrateškoj situaciji na bliskom istoku. Ono što predstavlja realni problem za sve tenisere koji su trenutno u Dubaiju je ukidanje civilnog avio saobraćaja između Ujedinjenih Arapskih Emirata i svih drugih nacija. Biće zanimljivo videti da li će postojati neki način da se oni domognu svoje naredne destinacije na turneji. Pre nešto više od sat vremena na ovoj lokaciji sa koje se javljam je dejstvovala protivraketna odbrana domaće vojske, a ova situacija ima tendencije eskalacije iz sata u sat.