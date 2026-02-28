Slušaj vest

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je danas titulu na turniru u Dubaiju, pošto se njegov protivnik u finalu, 25. igrač sveta Holanđanin Talon Grikspor, povukao sa turnira zbog povrede.

Prvo kolo Australijan opena - Danil Medvedev

Grikspor se sa turnira povukao zbog povrede zadnje lože leve noge, koju je zadobio u polufinalnom meču protiv Andreja Rubljova.

"Jutros sam otišao u bolnicu i uradio nekoliko pregleda, koji su pokazali nešto ozbiljno. To me je sprečilo da izađem na teren danas i sprečiće me da igram u narednim nedeljama", naveo je Grikspor, a preneo sajt Asocijacije teniskih profesionalaca (ATP).

Medvedevu, 11. teniseru sveta, je ovo ukupno 23. osvojena ATP titula u karijeri, kao i druga ove sezone, nakon pobede na turniru u Brizbejnu.

