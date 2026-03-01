Slušaj vest

Aleksander Bublik, 10. teniser sveta, u poslednjem trenutku je napustio Dubai i tako izbegao bombardovanje ovog grada od strane Irana koji je napad na Ujedinjene Arapske Emirate i okolne države započeo kao odgovor na napad SAD i Izraela na njihovu zemlju.

Rus koji igra pod zastavom Kazahstana se oglasio putem društvenih mreža kako bi obavestio fanove da je na bezbednom iako je njegov let iz Dubaija za Los Anđeles leteo preko Irana ka centralnoj Aziji, Rusiji i Antartiku.

Aleksandar Bublik Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, Ryan Remiorz / PA Images / Profimedia, EPA/ JASON OBRIEN

Nalog "Paralytenis" na društvenoj mreži "X" je odgovorio na vest o Bubliku morbidnom šalom.

Uz crno-belu sliku poznatog tenisera poručili su na španskom jeziku sledeće:

"Bol u svetu tenisa. Aleksander Bublik je pronađen živ".

U opisu pomenutog naloga je navedeno da se radi o "nalogu namenjenom parodiji", međutim ovakva objava zaista ne bi trebalo da ima prostor na internetu.

Bublike je, inače, poražen u osmini finala turnira u Dubaiju od Talona Grikspora, a pred njim je sada učešće na mastersu u Indijan Velsu.

Ne propustiteOstali sportoviHOROR! ATLETIČARKA SVIREPO UBILA SVOG DEČKA! Nožem ga izbola nasmrt, isplivali detalji jezivog zločina!
Denita Džekson.jpg
FudbalSRPSKE FUDBALSKE ZVEZDE BLIZU ŽESTOKIH UDARA! Šta se dešava sa našim igračima koji su zatečeni ratom?! Evo šta poručuju iz FSS!
Tadić, Matić i Milivojević
FudbalVINISIJUS I REAL - PRIČA KOJA SE NASTAVLJA: "Kraljevski" klub planira da produži ugovor sa svojom zvezdom!
Vinisijus Žunior na meču Real - Benfika
KošarkaKURIR SAZNAJE - DRAMA KOŠARKAŠA PARTIZANA ZBOG RATA NA BLISKOM ISTOKU SE NASTAVLJA! Nove informacije o ZAGLAVLJENIM igračima: Ovako pokušavaju da se izvuku!
Dilan Osetkovski Dvejn Vašington Nik Kalates Sterling Braun Isak Bonga KK Partizan

Bonus video:

NAJNOVIJE INFORMACIJE IZ BAHREINA: Iran upravo napada, ulice prazne - policija je svuda Izvor: Kurir televizija