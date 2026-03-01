Slušaj vest

Poznati teniser Tejlor Fric bez ustezanja je progovorio o pravilima koja važe na najvećim turnirima, otkrivši koliko zapravo uticaja imaju najveće zvezde na raspored mečeva.

Gostujući u lajv prenosu na platformi Tvič, Fric je objasnio na koji način organizatori kroje satnicu i zašto su večernji termini gotovo rezervisani za najzvučnija imena svetskog tenisa.

Kako tvrdi Amerikanac, igrači poput Novaka Đokovića, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera imaju privilegiju da u velikoj meri utiču na to kada će izaći na teren.

Posebno kada su u pitanju udarni, večernji termini, tada, prema njegovim rečima, reč najvećih nosilaca ima posebnu težinu.

-Karlos, Janik i Novak – ako igraju, dobiće termine koje žele. Naravno, žreb vas razdvaja, pa svaki od njih ima priliku da izabere svoj termin. A onda sledeći igrač po renkingu verovatno dobija sledeću reč - kazao je Amerikanac.

Novak Đoković - Tejlor Fric, Ju-Es open 2025

Fric tvrdi da teniseri iz samog svetskog vrha uživaju beneficije koje ostatak karavana nema.

- Verovatno sam negde treći ili četvrti po prioritetu. Ne mogu da biram kada ću igrati na centralnom terenu, ali možda mogu da utičem na termin na nekom drugom terenu - tvrdi Fric i dodaje za kraj:

- Ako igram protiv nekog od njih i oni žele noćni termin, onda je to završena priča. Igraću noću, bez obzira na sve. Ako Novak kaže da mu se igra uveče, onda će nas staviti da igramo uveče.

