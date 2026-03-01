Slušaj vest

Ruski teniser Danil Medvedev "zarobljen" je u Dubaiju usled novonastale ratne situacije na Bliskom istoku.

Nekadašnji prvi reket sveta trijumfovao je na ATP 500 turniru u Dubaiju, pošto mu je u finalu predao Holanđanin Talon Grikspor. Ali, nekoliko dana nakon pobede, Medvedeva je sačekao šok!

Zbog aktuelnih sukoba na Bliskom istoku, Dubai se našao među potencijalnim metama, a vazdušni saobraćaj je obustavljen.

Aerodrom u ovom gradu, kao i širom Ujedinjenih Arapskih Emirata, privremeno je zatvoren za međunarodne i komercijalne letove.

To znači da je Medvedev, poput brojnih drugih sportista koji su boravili u Dubaiju, trenutno sprečen da napusti zemlju.

Njegov naredni plan bio je odlazak u Sjedinjene Američke Države, gde bi nastupio na prvom Mastersu u sezoni u Indijan Velsu. Međutim, zbog neizvesnosti oko ponovnog uspostavljanja letova, njegov put ka Kaliforniji doveden je pod znak pitanja.

