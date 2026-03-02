Slušaj vest

Arina Sabalenka ponovo mami uzdahe!

Najbolja teniserka planete izbacila je novi vreli snimak i to sa Nedelje mode u Milanu, gde se pojavila kao zaštitno lice jednog dobro poznatog brenda.

Rešila je Arina da obraduje, pre svega muške pratioce, te da objavi video u kom je grudi izbacila u prvi plan.

Arina Sabalenka u vrelom izdanju Foto: Printscreen / Instagram / sabalenkabr

Snimak je postao viralan, skupio je veliki broj lajkova i komentara, a mreže su izgorele!

Sabalenka je na reviji za jesen 2026. godine sedela u prvom redu, odmah uz modnu ikonu Donatelu Versaće, mladog Romea Bekama, pevača Šona Mendesa i vozača Formule 1, Andreu Kimija Antonelija što dovoljno govori koliko je cenjena u svetu mode.

Pogledajte i vi kako je izgledao vreli snimak Arine Sabalenke.

Arina Sabalenka, teniserka, tenis, nokti Izvor: Kurir