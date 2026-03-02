Slušaj vest

Bivši teniser Mansur Bahrami otkrio je da već šest godina nije kročio u Iran, zemlju svog rođenja, naglasivši da bi njegov povratak mogao da nosi ozbiljne posledice.

Jedan od najharizmatičnijih i najomiljenijih aktera egzibicionih turnira širom planete već decenijama živi u Francuskoj, ali priznaje da mu razdvojenost od domovine teško pada. Posebno u periodu kada političke i društvene tenzije ponovo uzdrmavaju Bliski istok, čežnja za rodnim krajem, kako kaže, ima dodatnu težinu.

Poslednji put Iran je posetio početkom 2020. godine, neposredno pre nego što je pandemija koronavirusa paralisala svet, a od tada su se okolnosti dodatno zakomplikovale, što je njegov povratak učinilo još neizvesnijim.

- Bilo je to 7. februara 2020. godine i vratio sam se u Francusku dan pre kovida. Od tada se, nažalost, nisam vraćao. Jer u jednom trenutku, da sam se vratio tamo, mogao sam da upadnem u probleme. Tokom pokreta 'Žene, život, sloboda' javno sam govorio u medijima i na društvenim mrežama. Rečeno mi je da moram da ćutim, u suprotnom će biti posledica", kazao je Mansur za francuski list "L'Ekip".

Bahrami priznaje da je u jednom periodu svesno odlučio da se povuče iz javnosti i utiša svoje istupe, ali ističe da mu razdvojenost od porodice iz dana u dan sve teže pada i predstavlja teret koji je teško nositi.

"Ćutao sam neko vreme, ali nedostaje mi porodica, nedostaje mi Iran. Ranije sam odlazio svake dve godine, makar na tri ili četiri dana da ih vidim, a sada je prošlo šest godina otkako nisam bio tamo. Jer ako se vratim, mogao bih da budem uhapšen".