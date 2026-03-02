Slušaj vest

Na njegovom Instagram nalogu u ponedeljak je podeljena objava ruskog teniskog portala "Bolše", u kojoj se navodi da je ruski teniser bezbedan i da boravi u stanu prijatelja u Dubaiju, nakon što su letovi otkazani.

"Zdravlje, bezbednost i dobrobit naših igrača, osoblja i učesnika turnira naš su prioritet. Možemo da potvrdimo da je manji broj igrača i članova timova ostao u Dubaiju nakon završetka nedavnog ATP 500 turnira", navodi se u saopštenju ATP tura.

Dodaje se da su igrači i njihovi timovi smešteni u zvaničnim hotelima turnira, gde im je obezbeđena puna logistička podrška.

Medvedev i još nekoliko tenisera trebalo bi da nastupe na turniru u Indijan Velsu

Medvedev i još nekoliko tenisera trebalo bi da nastupe na turniru u Indijan Velsu, u američkoj saveznoj državi Kalifornija, gde mečevi glavnog žreba počinju u sredu.

"U direktnom smo kontaktu sa pogođenim igračima, kao i sa organizatorima turnira i bezbednosnim savetnicima. Procene putovanja zavise od daljeg razvoja situacije, u skladu sa radom avio-kompanija i zvaničnim smernicama", saopštio je ATP, uz poruku da će pomoć biti nastavljena kako bi igrači mogli bezbedno da napuste region čim se za to steknu uslovi.

Zbog pogoršane bezbednosne situacije, više sportskih događaja u regionu je obustavljeno, uključujući utakmice azijske Lige šampiona i prvenstvo Katara, dok je FIA saopštila da će bezbednost i dobrobit učesnika biti ključni faktor pri odlučivanju o predstojećim trkama Formule 1 na Bliskom istoku.