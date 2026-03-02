Slušaj vest

Ruski teniseri Danil Medvedev i Andrej Rubljov već imaju razrađen plan za izlazak iz Dubaija, gde vlada atmosfera napete neizvesnosti.

Kako prenosi španski list "Marca", njihova strategija podrazumeva putovanje automobilom do Omana, gde bi ih sačekao privatni avion spreman da ih u utorak ujutru prebaci ka narednoj destinaciji. Kao moguće opcije pominju se Turska i Jermenija.

Danil Medvedev

Nervoza raste među teniserima smeštenim u hotelu "Creekside", dok je Medvedev u odvojenoj rezidenciji. Ukoliko plan bude realizovan bez komplikacija, Medvedev i Rubljov bi trebalo da stignu na vreme za naredni turnir Masters 1000 u Indijan Velsu. Iako takmičenje počinje u sredu, njihov prvi meč očekuje se tek u subotu, 7. marta.

Za to vreme, grupa od više od 40 ljudi, među kojima su igrači, članovi njihovih porodica, treneri, sudije i ATP supervizori - čeka organizovani plan evakuacije. Kao primarni cilj navodi se Istanbul, a razmatra se i opcija čarter leta iz Rijada u Saudijskoj Arabiji.

Napeta situacija u regionu, povezana sa tenzijama prema Iranu, otvorila je prostor i za brzu zaradu. Pojedini privatni vozači nude prevoz do granice sa Omanom za 2.000 dolara, odnosno oko 1.700 evra, koristeći neizvesnost i želju ljudi da što pre napuste područje potencijalnog konflikta.

