Održan je žreb za predstojeći Masters u Indijan Velsu.
Indijan Vels
PAKLEN ŽREB ZA NOVAKA U INDIJAN VELSU! Đoković saznao ko mu stoji na putu do nove Masters titule!
Slušaj vest
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković saznao je imena potencijalnih rivala na prvom Mastersu u sezoni.
Novak Đoković na meču protiv Botika van de Zandšulpa Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Paklen put čeka Srbina!
Kao nosilac, Novak je slobodan u prvom kolu, a u drugoj rundi rival će mu biti Đovani Mpeši-Perikar ili Kamil Majčak.
Ukoliko ne bude nekih iznenađenja u trećem kolu ide na Korentana Mutea ili Huberta Hurkača.
U osmini finala potencijalni rival je Džejk Drejper, a u četvrtfinalu Tejlor Fric.
U Novakovom delu žreba je i prvi reket sveta Karlos Alkaraz i njihov međusobni okršaj moguć je u polufinalu.
Pored Novaka Đokovića, na Mastersu u Kaliforniji nastupiće i Miomir Kecmanović, koji će u prvom kolu odmeriti snage sa Danijelom Altmajerom.
Masters Indijan Vels na programu je od 4. do 15. marta.
Reaguj
Komentariši