Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković saznao je imena potencijalnih rivala na prvom Mastersu u sezoni.

Novak Đoković na meču protiv Botika van de Zandšulpa Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Paklen put čeka Srbina!

Kao nosilac, Novak je slobodan u prvom kolu, a u drugoj rundi rival će mu biti Đovani Mpeši-Perikar ili Kamil Majčak.

Ukoliko ne bude nekih iznenađenja u trećem kolu ide na Korentana Mutea ili Huberta Hurkača.

U osmini finala potencijalni rival je Džejk Drejper, a u četvrtfinalu Tejlor Fric.

U Novakovom delu žreba je i prvi reket sveta Karlos Alkaraz i njihov međusobni okršaj moguć je u polufinalu.

Pored Novaka Đokovića, na Mastersu u Kaliforniji nastupiće i Miomir Kecmanović, koji će u prvom kolu odmeriti snage sa Danijelom Altmajerom.

Masters Indijan Vels na programu je od 4. do 15. marta.

