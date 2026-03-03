Slušaj vest

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće na mastersu u Indijen Velsu koji počinje 4. i traje do 15. marta.

Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu, a u drugoj rundi igraće protiv boljeg iz duela Đovani Mpeši-Perikar i Kamil Majčak.

Novak Đoković u finalu Melburna 2026. Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi turnir od Melburna

Indijen Vels je prvi masters 1.000 u sezoni i biće prava prilika da se Novak Đoković vrati u akciju posle Australijan opena, gde je izgubio finale od Karlosa Alkaraza (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). Valja podsetiti da je veteran prošlog meseca odlučio da preskoči turnir u Dohi.

Tridesetosmogodišnji Beograđanin ne prestaje da piše istoriju tenisa. Sigurno je da u Indijen Vels dolazi silno motivisan i da mu je potreban dobar rezultat, kako bi sebi dao dodatnu motivaciju pred nastavak sezone, u kojoj će mu glavni fokus ponovo biti grendslem turniri.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković na meču protiv Sinera Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trenirao na koledžu

Novak Đoković nikada nije krio da su ga grendslemovi motivisali da nastavi da igra na visokom nivou, da voli tenis i da namerava da produži karijeru sve dok ga telo služi i dok mentalno može da igra vrhunski. Jedan od njegovih snova je da predstavlja Srbiju i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, koje će se održati kada bude imao 41 godinu.

Dvadesetčetvorostruki grendslem šampion Novak Đoković stigao je nekoliko dana ranije u Los Anđeles. Proteklih dana trenirao je na terenima koledža "UCLA", a stigao je i da ode na NBA utakmicu, jer je veliki fan košarke. Gledao je Los Anđeles Lejkerse uživo, a posle se video sa Lukom Dončićem i Lebronom Džejmsom.

Luka Dončić i Novak Đoković Foto: Screenshot

Teško poslednjih 10 godina

Što se tiče samog Indijen Velsa i Novaka Đokovića, valja napisati da se poslednjih godina Srbin muči na ovom turniru. Nole je trijumfovao u Indijan Velsu pet puta, ali njegov poslednji uspeh datira od pre deset godina. Posle toga, nikada nije stigao dalje od osmine finala. Posebno su bila loša njegova dva izdanja u Kaliforniji, pošto su ga eliminisali Luka Nardi i Botik van de Zandšulp.

Novak Đoković je osvojio tri titule zaredom u Indijen Velsu, između 2014. i 2016. godine. Redom je u finalima dva puta tukao Rodžera Federera, onda i Miloša Raonića Pre toga slavio je 2011. kada je bio bolji od Rafaela Nadala i 2008. godine od Mardija Fiša. Izgubio je samo jedno finale i to 2007. godine od Rafaela Nadala.

Nole na Indijen Velsu 2024. godine Foto: Charles Baus/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Spora podloga

Podloga u Indijen Velsu je sporija i nije baš po ukusu Novaka Đokovića, posebno sada kada je na kraju karijere, jer mora brzo da završava napade kako bi uštedeo energiju. Videćemo kako će se Nole snaći u 2026.

Od prošle godine titulu brani Britanac Džejk Drejper koji je bio bolji od Danca Holgera Runea 6:2, 6:2. Najviše titula u Indijen Velsu imaju Novak Đoković i Rodžer Federer, po pet. Karlos Alkaraz slavio je dva puta, a Janik Siner nijednom.