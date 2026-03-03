KOLIKO MOŽE NOVAK ĐOKOVIĆ U INDIJEN VELSU?! I ZAŠTO SE OVDE MUČI POSLEDNJIH GODINA: Ima 5 osvojenih titula, ali je poslednju uzeo baš davno
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće na mastersu u Indijen Velsu koji počinje 4. i traje do 15. marta.
Novak Đoković biće slobodan u prvom kolu, a u drugoj rundi igraće protiv boljeg iz duela Đovani Mpeši-Perikar i Kamil Majčak.
Prvi turnir od Melburna
Indijen Vels je prvi masters 1.000 u sezoni i biće prava prilika da se Novak Đoković vrati u akciju posle Australijan opena, gde je izgubio finale od Karlosa Alkaraza (2:6, 6:2, 6:3, 7:5). Valja podsetiti da je veteran prošlog meseca odlučio da preskoči turnir u Dohi.
Tridesetosmogodišnji Beograđanin ne prestaje da piše istoriju tenisa. Sigurno je da u Indijen Vels dolazi silno motivisan i da mu je potreban dobar rezultat, kako bi sebi dao dodatnu motivaciju pred nastavak sezone, u kojoj će mu glavni fokus ponovo biti grendslem turniri.
Trenirao na koledžu
Novak Đoković nikada nije krio da su ga grendslemovi motivisali da nastavi da igra na visokom nivou, da voli tenis i da namerava da produži karijeru sve dok ga telo služi i dok mentalno može da igra vrhunski. Jedan od njegovih snova je da predstavlja Srbiju i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine, koje će se održati kada bude imao 41 godinu.
Dvadesetčetvorostruki grendslem šampion Novak Đoković stigao je nekoliko dana ranije u Los Anđeles. Proteklih dana trenirao je na terenima koledža "UCLA", a stigao je i da ode na NBA utakmicu, jer je veliki fan košarke. Gledao je Los Anđeles Lejkerse uživo, a posle se video sa Lukom Dončićem i Lebronom Džejmsom.
Teško poslednjih 10 godina
Što se tiče samog Indijen Velsa i Novaka Đokovića, valja napisati da se poslednjih godina Srbin muči na ovom turniru. Nole je trijumfovao u Indijan Velsu pet puta, ali njegov poslednji uspeh datira od pre deset godina. Posle toga, nikada nije stigao dalje od osmine finala. Posebno su bila loša njegova dva izdanja u Kaliforniji, pošto su ga eliminisali Luka Nardi i Botik van de Zandšulp.
Novak Đoković je osvojio tri titule zaredom u Indijen Velsu, između 2014. i 2016. godine. Redom je u finalima dva puta tukao Rodžera Federera, onda i Miloša Raonića Pre toga slavio je 2011. kada je bio bolji od Rafaela Nadala i 2008. godine od Mardija Fiša. Izgubio je samo jedno finale i to 2007. godine od Rafaela Nadala.
Spora podloga
Podloga u Indijen Velsu je sporija i nije baš po ukusu Novaka Đokovića, posebno sada kada je na kraju karijere, jer mora brzo da završava napade kako bi uštedeo energiju. Videćemo kako će se Nole snaći u 2026.
Od prošle godine titulu brani Britanac Džejk Drejper koji je bio bolji od Danca Holgera Runea 6:2, 6:2. Najviše titula u Indijen Velsu imaju Novak Đoković i Rodžer Federer, po pet. Karlos Alkaraz slavio je dva puta, a Janik Siner nijednom.