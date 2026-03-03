OBOREN DRON, TENISERI BEŽALI SA TERENA! DRAMATIČNE SCENE U ABU DABIJU OBILAZE SVET! Čuo se jeziv zvuk, a onda je nastala opšta panika! Pogledajte ovaj užas!
Meč je zaustavljen zbog napada dronovi, dok sukobi na Bliskom istoku već danima potresaju svet. U eskalaciji tenzija, Iran je uzvratio napadima na vazduhoplovne baze u Abu Dabiju i Dubaiju.
Teniseri su hitno evakuisani sa terena na turniru „Fudžaira open“ u Abu Dabiju, jer su se snažne detonacije dogodile u neposrednoj blizini sportskog kompleksa.
Sport je u tom trenutku pao u drugi plan, dok je bezbednost učesnika i publike postala apsolutni prioritet.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video nsimku
Naknadno je utvrđeno da je uzbuna pokrenuta nakon što je dron presretnut u blizini luke u Fudžaira, a delovi oborene letelice pali su u zonu naftne industrije i izazvali požar.
Tim povodom oglasila se i Kancelarija za medije Fudžaire, koja je zvanično potvrdila okolnosti incidenta i pojasnila šta se tačno dogodilo.
"Nadležne službe u Emiratu Fudžaira reagovale su na požar koji je jutros izbio u Naftnoj industrijskoj zoni Fudžaire (FOIZ), a koji je nastao usled pada krhotina nakon uspešnog presretanja drona od strane sistema protivvazdušne odbrane. Nije bilo povređenih, požar je stavljen pod kontrolu i normalne aktivnosti u tom području su nastavljene", stoji u saopštenju.