Meč je zaustavljen zbog napada dronovi, dok sukobi na Bliskom istoku već danima potresaju svet. U eskalaciji tenzija, Iran je uzvratio napadima na vazduhoplovne baze u Abu Dabiju i Dubaiju.

Teniseri su hitno evakuisani sa terena na turniru „Fudžaira open“ u Abu Dabiju, jer su se snažne detonacije dogodile u neposrednoj blizini sportskog kompleksa.

Sport je u tom trenutku pao u drugi plan, dok je bezbednost učesnika i publike postala apsolutni prioritet.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video nsimku

Naknadno je utvrđeno da je uzbuna pokrenuta nakon što je dron presretnut u blizini luke u Fudžaira, a delovi oborene letelice pali su u zonu naftne industrije i izazvali požar.

Tim povodom oglasila se i Kancelarija za medije Fudžaire, koja je zvanično potvrdila okolnosti incidenta i pojasnila šta se tačno dogodilo.