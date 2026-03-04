Slušaj vest

Prvi nagoveštaji turbulencija u braku Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera pojavili su se još 2022. godine, kada su detalji iz njihovih profesionalnih i privatnih života podstakli spekulacije o stabilnosti veze.

U tom periodu Ana je čekala njihovo treće dete, dok je Bastijan bio angažovan kao TV komentator na Svetskom prvenstvu u Kataru, radio je u tandemu sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček, a njihov odnos pred kamerama delovao je spontano i srdačno.

Ipak, deo publike počeo je da primećuje izraženu hemiju među njima, komentarišući opuštenost i međusobni šarm koji su, po mišljenju nekih, prevazilazili okvire uobičajenog kolegijalnog odnosa. Jedan detalj iz tog perioda danas se, u svetlu kasnijih događaja, posmatra sa dodatnom pažnjom, trenutak kada je Bastijan tokom uključenja uživo postavio lično pitanje koleginici.

– Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne? Ovaj komentar iznenadio je voditeljku koja, uz osmeh, odgovorila: – Da, naravno… ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom.

Kako je počela ljubav Ane i Bastijana?

Znate li kako su se smuvali i kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Kada je otkrivena veza Bastijana i Silve?

Prvi put informacija o Bastijanu i Silvi je izašla u javnost početkom juna. Nemački "Bild" ih je uhvatio dok šetaju na plaži u Majorki držeći se za ruke.

Tada je otkriveno da Švajnštajgerova nova ljubav Bugarka, majka dvoje dece koja pohađaju istu školu kao Anina i njegova deca.