Prvi nagoveštaji turbulencija u braku Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera pojavili su se još 2022. godine, kada su detalji iz njihovih profesionalnih i privatnih života podstakli spekulacije o stabilnosti veze.

U tom periodu Ana je čekala njihovo treće dete, dok je Bastijan bio angažovan kao TV komentator na Svetskom prvenstvu u Kataru, radio je u tandemu sa nemačkom voditeljkom Ester Sedlaček, a njihov odnos pred kamerama delovao je spontano i srdačno.

Bastijan Švajnštajger i Ester Sedlaček Foto: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Ipak, deo publike počeo je da primećuje izraženu hemiju među njima, komentarišući opuštenost i međusobni šarm koji su, po mišljenju nekih, prevazilazili okvire uobičajenog kolegijalnog odnosa. Jedan detalj iz tog perioda danas se, u svetlu kasnijih događaja, posmatra sa dodatnom pažnjom, trenutak kada je Bastijan tokom uključenja uživo postavio lično pitanje koleginici.

Idemo zajedno na dvonedeljni odmor, zar ne? Ovaj komentar iznenadio je voditeljku koja, uz osmeh, odgovorila: – Da, naravno… ne, ne, ne! Uživaj sa porodicom.

Kako je počela ljubav Ane i Bastijana?

Znate li kako su se smuvali i kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Opisao je i trenutak u kom je zaprosio Anu.

- U Londonu postoje mali parkovi koji su dostupni samo lokalnom stanovništvu. I onda sam tajno iznajmio park iz filma "Noting Hil". Znao sam da je Ana radoznala i kada smo šetali, prošli smo baš pored tog parka i kapija je bila odškrinuta. Predložio sam joj da uđemo, na šta je pristala. Ušli smo, a onda sam je pitao da se uda za mene. Za nju je to bilo potpuno iznenađenje.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Otkrio je i detalje iz privatnog života - Švajni je često pokušavao da pobedi Anu u tenisu, ali nikada nije bio ni blizu uspeha.

- Kad Ana i ja igramo tenis, izlazim na teren 20 minuta ranije, radim vežbe, zagrevam se i lepim prste selotejpom da ne dobijem plihove. Onda pokrenem mašinu za loptice i udarim nekoliko puta. Zatim Ana dođe, obuje patike i meč počinje. I uvek mi da prednost 30:0. Onda kreće ludnica. S leva na desno, napred, pa nazad, to je brutalno. Uvek sam verovao da ću uspeti da je pobedim, ali to se ne dešava - rekao je Bastijan, pa za kraj zaključio:

- Izgubim sa 6:1, 6:2, a nakon meča je obavezno pitam sa koliko mogućnosti je igrala, 70, 80 odsto? Ona se nasmeje i kaže sa 30 odsto. I ono što me najviše boli: kad završimo meč, ona ode u teretanu da istrči pola sata, kako bi imala osećaj da je odradila kompletan trening, a ja sam potpuno iscrpljen i moram nešto da popijem i pojedem. Nikad još nisam osvojio set protiv nje, ali imam cilj da barem jednom uđem u taj-brejk.

Kada je otkrivena veza Bastijana i Silve?

Prvi put informacija o Bastijanu i Silvi je izašla u javnost početkom juna. Nemački "Bild" ih je uhvatio dok šetaju na plaži u Majorki držeći se za ruke.

Silva i Bastijan Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printskrin

Tada je otkriveno da Švajnštajgerova nova ljubav Bugarka, majka dvoje dece koja pohađaju istu školu kao Anina i njegova deca.

