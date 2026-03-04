Slušaj vest

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka rekla je "DA" svom izabraniku Jorgosu Frangulisu!

U romantičnom ambijentu pored bazena, uz brdo cveća i sveća, poznati milioner pao je na kolena i pitao slavnu Beloruskinju da li bi htela da bude njegova žena. Arina je odmah rekla "da".

Objavila je snimak romantične prosidbe uz kratak komentar:

"Ti i ja, zauvek".

Odmah su usledile čestitke sa svih strana, a među prvima se oglasio Novak Đoković, koji je u sjajnim odnosima sa najboljom teniserkom sveta. Ostavio je Novak niz srca ispod Arinine objave.

I njegova supruga, Jelena Đoković, takođe se pridružila čestitkama, kao i Karlos Alkaraz i mnoge druge poznate kolege i koleginice sa tura.

Ko je Jorgos Frangulis?

Frangulis je osnivač brenda superhrane Oakberi, poznatog po acai proizvodima, koji ima više od 700 prodavnica širom sveta. Pored poslovnog uspeha, Jorgos je i strastveni ljubitelj automobilskih trka i učestvuje u Porsche GT3 Cup Challenge takmičenjima.

1/7 Vidi galeriju Arina Sabalenka i Jorgos Frangulis Foto: Instagram/georgiosfrangulis

Arina i Jorgos često dele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a on je redovan gost na njenim mečevima.

Rođen je i odrastao u Sao Paulu, ali njegova porodica poreklom je iz Soluna u Grčkoj. Studirao je pravo na univerzitetu Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), ali nikada nije polagao pravosudni ispit.

- Uvek sam znao da neću biti advokat. Pravo sam upisao jer sam smatrao da mi može pomoći u bilo kojoj oblasti. Ono što sam zaista želeo bilo je da budem preduzetnik - rekao je za Forbes Brazil.

Nakon diplomiranja 2014. godine, preselio se prvo u Majami, a zatim u Venis Bič, Kalifornija.

- Često idem u crkvu, razgovor s Bogom mi prija. Na to su me podjednako uticale obe strane porodice. Duhovni aspekt i intuicija mi mnogo znače - ispričao je u istom intervjuu za Forbes.