Slušaj vest

Kada je jedna od najboljih teniserki sveta, Arina Sabalenka, pokazala verenički prsten na ruci, pažnju javnosti nije privukla samo romantična vest - već i dijamant koji bukvalno oduzima dah.

Prema procenama pojedinih medija i stručnjaka za luksuzni nakit, prsten koji je Sabalenka dobila vredi više od 500.000 dolara. Neke procene idu čak i preko milion dolara. Ovde se radi o procenama baziranim na veličini i kvalitetu dijamanta koji se vidi na fotografijama.

Na osnovu snimaka i fotografija, u pitanju je veliki centralni dijamant, najverovatnije visokog stepena čistoće i kvaliteta brušenja, postavljen na elegantnu burmu od belog zlata ili platine.

Stručnjaci iz sveta dragog kamenja navode da kod dijamanata veće karataže cena raste eksponencijalno, pa komadi sa velikim, savršeno brušenim kamenom bez problema prelaze sedmocifrenu vrednost u evrima.

1/5 Vidi galeriju Arina Sabelenka - veridba Foto: Printscreen

Ljubavna priča

Sabalenka je u vezi sa biznismenom Jorgos Frangulis, osnivačem brenda zdrave hrane i napitaka Oakberi. Njihova veza postala je javna pre godinu dana, ali su od početka negovali diskreciju i izbegavali preterano eksponiranje u medijima.

Frangulis je često viđan u njenom boksu na velikim turnirima, pružajući joj podršku sa tribina, dok je Sabalenka u nekoliko navrata isticala koliko joj znači stabilnost i mir van terena. Upravo ta podrška, kako je nagovestila u intervjuima, pomogla joj je da dodatno mentalno ojača i napravi iskorak u karijeri.

Iako detalji prosidbe nisu do kraja otkriveni, poznato je da je bila intimna i daleko od javnosti, bez glamuroznog spektakla, ali sa prstenom koji je momentalno postao jedna od glavnih tema u sportskim i "lajfstajl" medijima.