"Mislim da mnogo bolje kontrolišem svoje emocije. Rekao bih da je to ključ dobrog nivoa tenisa koji igram u poslednje vreme", rekao je Karlos Alkaraz pre početka mastersa u Indijan Velsu, prenosi ATP.

On je sezonu počeo osvajanjem Australijan opena, pobedom protiv Novaka Đokovića u finalu, a nakon toga je slavio i na turniru u Dohi.

"Kada sam se ljutio ili kada sam igrao lose, jednostavno sam ponovo pronašao pravi put jer sam bio smiren. Kontrolisao sam sebe i svoje emocije i održavao dobar fokus. Rekao bih da sam to radio bolje nego ranije", naveo je Španac.

Alkaraz, koji je osvajao titulu u Indijan Velsu 2023. i 2024. godine, u prvom kolu ovogodišnjeg izdanja tog turnira igraće protiv bugarskog tenisera Grigora Dimitrova.

"Veoma sam ponosan na svoj početak godine. Nadam se da će se niz pobeda nastaviti", rekao je prvi teniser sveta.

