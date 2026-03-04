Slušaj vest

Novak Đoković, Rafael Nadal ili Rodžer Federer? Ko je najbolji?

Pitanje koje teniski novinari unazad nekoliko godina postavljaju, kako bi dobili dobre članke za čitanje.

Presuda nije bila teška

Ovu enigmu rešio je Gael Monfis, teniski veteran, koji je lako presudio ko je najveći ikada i večiti "broj jedan", kada se pomene "velika trojka".



Gael Monfis odlučio je da se iz tenisa povuče na kraju sezone 2026. Odigrao je ukupno 50 mečeva protiv legendarnog trija tokom profesionalne karijere koja je počela 2004. godine. Tridesetdevetogodišnji Francuz ima skor od 4-10 protiv Federera i 2-14 protiv Nadala, pre nego što su se njih dvojica penzionisali 2022. i 2024. godine.

Gael Monfis nekada je bio šesti na svetu, a u 20 mečeva protiv Novaka Đokovića nikada nije slavio, u periodu od 2005. do 2025. godine.

- Naravno, za mene je broj jedan Novak Đoković! Nikada ga nisam pobedio. Nikada ga nisam dobio... Za sada, možda ove godine dobijem poslednju šansu, ako budem morao da se suočim sa njim - rekao je Monfis u intervjuu za "Sound Off Sports".

Novak je legenda

Objasnio je Francuz zašto misli da je Novak Đoković GOAT svetskog tenisa.

- Za mene, Novak ima sposobnost da zapravo odgovori na sva moja pitanja, jer je tenis mnogo pitanja. Pitaš, odgovaraš, a on je bio jednostavno previše dobar. I naravno, on je legenda našeg sporta, tako da se zbog toga ne stidim.



Trinaestostruki osvajač ATP titula je potom govorio o izazovu igranja protiv Rafaela Nadala.

- Definitivno Rafa. Isto na neki način, mogu da ga pobedim, ali stvar je u tome što me je on pobedio mnogo više puta, nego ja njega. Mislim da sam ga dobio samo dva puta. Ali bilo je izuzetno teško igrati protiv njega, s obzirom na njegovu fizičku snagu. Uvek je bio taj koji se nametao, svaki meč protiv njega bio je zaista grub i fizički težak. Njegova sposobnost pomeranja loptice je izuzetna, drugačija jer je levoruk. Još jedna velika legenda.

Niko ne misli kao Federer

Na red je došao i Rodžer Federer.

- Federer je bio jednostavno brži mislilac, brži igrač. Sve što možda pomislite da želite da uradite protiv njega, on je to znao, ponekad i pre vas. Bilo je neverovatno kako je mogao da izbegne nezgodne situacije. Njegova finesa, njegov teniski talenat bili su potpuno drugačiji.

Na kraju Francuz Gael Monfis je zaključio:

- Nekako, ta trojica momaka, tri najveće legende našeg sporta, bili su jednostavno prelepi za igranje, prelepi za učenje, a takođe i izuzetno zabavni za mene.