Nekadašnji teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, bez zadrške je poručio da je u ovom trenutku Karlos Alkaraz najbolji na svetu.

Nemac je jasno stavio do znanja da, prema njegovom mišljenju, mladi Španac trenutno igra najbolji tenis i zaslužuje epitet najdominantnijeg igrača današnjice.

- Jasno je da je Karlos Alkaras broj 1. Niko nije nepobediv, svi imamo dobre i loše dane. Ali Karlos je sada najbolji. Doduše, pre godinu dana smo isto pričali o Janiku. To se dešava u sportu, sve je nepredvidljivo, nikada se ne zna šta može da se desi. Ali u ovom trenutku, Karlos ostavlja fenomenalan utisak - kazao je Beker za španski AS.

Boris Beker - legenda svetskog tenisa Foto: Splash News / Splash / Profimedia, Profimedia, EPA/ANDY RAIN, Shutterstock, EPA/DAVE HUNT

Karlos Alkaraz našao se među dvojicom tenisera nominovanih za prestižnu nagradu Laureus. Uz njega je u konkurenciji i Janik Siner, dok ove godine nema Novaka Đokovića, iako je srpski as čak pet puta podizao ovaj trofej.

– Mislim da je sazreo. Iako ima samo 22 godine, već je četiri-pet sezona u profesionalnom tenisu i sada razume bolje od svih šta treba da uradi da bi pobeđivao - zaključio je Beker.

