Karlos Alkaraz već ima ozbiljan razlog za zadovoljstvo, pošto u 2026. godini još ne zna za poraz. Takav start automatski budi i najviše ambicije, a Španac jasno poručuje da ne želi da stane. Serija bez izgubljenog meča ove godine daje mu dodatni vetar u leđa i podgreva snove o napadu na istorijske domete.

Alkaraz je trenutno vezao 12 trijumfa. Najpre je pokorio Australijan Open, a zatim dominaciju potvrdio i u Dohi, gde je u finalu nadigrao Artura Filsa.

U odličnoj formi stigao je i u Kaliforniju, spreman da produži pobednički niz i dodatno učvrsti lidersku poziciju na ATP listi.

Ipak, ma koliko impresivno delovao njegov niz, put do apsolutnog rekorda i dalje je dug. Najbolji svih vremena, Novak Đoković, otvorio je 2011. godinu sa 41 uzastopnom pobedom.

"Naravno, znam da rekord drži Novak sa 41 pobedom. Reći ću da ne shvatate koliko je to teško dok ne krenete da jurite to, jer kada dođete do, recimo, 12 titula, pomislite 'S***e, treba još četiri ili pet najvećih turnira na svetu", kroz osmeh je rekao Španac.