Italijanska teniserka Lukrecija Stefanini rekla je da su ona i njena porodica dobili preteće poruke uz fotografiju pištolja pre kvalifikacionog meča za Indijan Vels, u pokušaju da se utiče na rezultat tog duela.

"Dobila sam poruku putem Vocapa u kojoj su mi pretili zbog moguće pobede na meču. Pretili su meni i mojoj porodici, naveli su imena mojih roditelja, mesto gde sam rođena i poslali su mi fotografiju pištolja", rekla je Stefanini u objavi na Instagramu.

Stefanini je u ponedeljak izgubila u prvom kolu kvalifikacija od Viktorije Himenes Kasinceve iz Andore 6:4, 4:6, 4:6.

"Pravim ovaj video i objašnjavam šta se dogodilo jer ne mislim da je ispravno da me stavljaju pod ovakav pritisak i nelagodu pre meča. Odmah sam obavestila WTA, koje mi je pojačalo obezbeđenje. Čitav turnir se mobilisao da bih se osećala bezbedno. Uprkos svemu borila sam se do kraja da pobedim, pošto ne mogu da dozvolim da me ti ljudi zastraše", navela je Stefanini.

Međunarodna agencija za integritet tenisa rutinski sarađuje u istragama o nameštanju mečeva, a WTA i Međunarodna teniska federacija su prošle godine saopštili da su godinu dana ranije pratile 8.000 objava na internetu i komentare označene kao uvredljive, nasilne i preteće.

Nadležni planiraju korišćenje veštačke inteligencije za blokiranje pretećih komentara.

Kurir sport / Sportske.net

