Marko Đoković, brat najboljeg tenisera ikada Novaka Đokovića, postao je otac.

Njegova verenica, Letisija Tesari, podelila je na Instagramu prvu fotografiju njihove bebe, otkrivajući samo slatke nogice mališana.

Foto: Screenshot / Instagram

Poruka je ubrzo izazvala lavinu čestitki i lepih želja pratilaca, a Novak je još jednom postao stric. Porodica Đoković sve više se širi: Novak ima sina i ćerku, Đorđe sina, a sada i Marko uživa u roditeljstvu.

Za razliku od Novaka i Đorđa, koji često privlače medijsku pažnju, Nole zbog svojih sportskih uspeha, a Đorđe kao direktor turnira u Srbiji i Atini, Marko vodi znatno diskretniji život.

Foto: Kurir

Malo se zna o njegovoj partnerki, osim da je Letisija Tesari brazilska dizajnerka, koja već godinama živi sa Markom u Marbelji, gde je vrlo verovatno i rođena njihova beba.