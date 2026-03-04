Slušaj vest

Marko Đoković, brat najboljeg tenisera ikada Novaka Đokovića, postao je otac.

Njegova verenica, Letisija Tesari, podelila je na Instagramu prvu fotografiju njihove bebe, otkrivajući samo slatke nogice mališana.

Screenshot 2026-03-04 201117.jpg
Foto: Screenshot / Instagram

Poruka je ubrzo izazvala lavinu čestitki i lepih želja pratilaca, a Novak je još jednom postao stric. Porodica Đoković sve više se širi: Novak ima sina i ćerku, Đorđe sina, a sada i Marko uživa u roditeljstvu.

Za razliku od Novaka i Đorđa, koji često privlače medijsku pažnju, Nole zbog svojih sportskih uspeha, a Đorđe kao direktor turnira u Srbiji i Atini, Marko vodi znatno diskretniji život.

Novakov brat, Marko Đoković, vežba Foto: Kurir

Malo se zna o njegovoj partnerki, osim da je Letisija Tesari brazilska dizajnerka, koja već godinama živi sa Markom u Marbelji, gde je vrlo verovatno i rođena njihova beba.

profimedia-1015635294.jpg
Marko i Novak Đoković
profimedia-0984037581.jpg
djokovic.jpg

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport